Kersvers trainer Mike Mossel gaat in derby tegen Lille op zoek naar zes op zes met Turnhout: “Al heel wat positieve dingen gezien”

Mossel had zich voorbije zaterdag geen mooiere start als T1 van de Binken kunnen wensen. “Als je in onze situatie na een halfuur, weliswaar onterecht, 2-0 achterstaat, is het bijzonder knap als je dan toch nog met 2-4 wint”, weet Mossel. “Het is trouwens niet alleen een mentale overwinning. We brachten bij vlagen ook gewoon echt heel goed voetbal en dat maakt van mij een enorm trotse coach.”

Omgeschakeld naar 4-3-3

Een nuchtere Mossel houdt duidelijk wel de voetjes op de grond. “Mijn eerste week mag dan wel heel positief verlopen zijn. We zijn er nog lang niet. De zege tegen City Pirates was trouwens ook zeker niet alleen mijn verdienste. Ik had op dat moment tenslotte amper twee trainingen geleid. Al heeft me dat niet belet om meteen het systeem om te gooien. Zo speelt Turnhout al jaren met twee spitsen, maar ik verkies een 4-3-3 en dat werkte afgelopen weekend duidelijk. Ik zag bijvoorbeeld een heel aantal positieve dingen.”

Mossel hoopt zaterdag tegen Lille die lijn te kunnen doortrekken. “Hoewel ik de reeks voorlopig totaal niet ken, wordt het ongetwijfeld allesbehalve een eenvoudige opdracht. Al kijk ik er wel enorm naar uit. Het is per slot van rekening een heel mooie affiche. Bovendien hebben we toch weeral een paar extra trainingen samen achter de rug, waardoor mijn accenten hopelijk alsmaar duidelijk worden.”

Geen wonderen verrichten

Er wacht Mossel dit weekend wel het nodige puzzelwerk. “Met Sander Emmen en Jef Coeckelbergs missen we twee belangrijke pionnen, maar daar wil ik me niet achter verschuilen. We hebben tenslotte niet voor niks een kern van 20 jongens. Het is dus aan anderen om hun kans te grijpen, want het zijn de spelers die het moeten doen. Ik kan als trainer bijvoorbeeld geen wonderen verrichten. Ik kan alleen maar bepaalde zaken aangeven en voorlopig lukt dat aardig, maar het zal sowieso een proces met vallen en opstaan worden.”

