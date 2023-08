Kersvers T2 Nico Van Kerckhoven wil bij Houtvenne plezier terugvinden na pijnlijk afscheid van Lierse: “Bladzijde is omgedraaid”

Wielrennen beloften Gianluca Pollefliet start met troeven op BK in Putte: “Parcours voor sprinters? Ja, maar het wordt geen massa­sprint”

Zondag werken de beloften hun Belgisch kampioenschap op de weg af in Putte. Gezien de vlakke aard van het parcours komen nogal wat snelle mannen in aanmerking voor de tricolore kampioenentrui. Gianluca Pollefliet (21) is een van hen. De Hammenaar kan alvast enkele mooie adelbrieven voorleggen.