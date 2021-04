Kersvers papa Rob Schoofs hoopt met Malinwa play-off 2 te halen: “Ik leef op een wolk”

Opgetogen babykreetjes. Estée laat haar horen tijdens ons telefonisch interview met Rob Schoofs. “Ze wou er direct bij zijn en haar eerste interview geven. Ze is al een echte diva”, lacht de middenvelder. Vorige week maandag werd Schoofs’ dochtertje geboren. “Dit geeft een gelukzalig gevoel. Dat kleintje een eerste keer zien is zó speciaal. Het is onbeschrijfelijk. We keken er heel hard naar uit en zijn heel gelukkig. Ik leef op een wolk.”

Maar of je nu vader wordt of niet: het voetbal gaat door. “Dinsdag kreeg ik nog vrij, woensdag stond ik weer op het trainingsveld. Op dat moment ben je meer bezig met de baby dan het voetbal, al was ik wel gefocust voor het duel tegen Zulte Waregem, hoor.” En dat was er aan te zien. Schoofs speelde een beresterke partij en gaf twee assists. “Ik had écht zin om te spelen. De geboorte van Estée geeft een boost.”

Schoofs die zich super voelt: in Mechelen lezen ze het graag. Als aanvoerder was hij dit seizoen de draaischijf van de ploeg. Schoofs hoopt zondag ook te winnen in Kortrijk en - wie weet - tóch nog play-off 2 te halen. “Het zou verdiend zijn. We gaan er alles aan doen om te winnen tegen Kortrijk. Achteraf zien we dan wel wat de concurrentie doet. Als we de play-offs niet halen, zou dat een ontgoocheling zijn. Maar we kunnen dan wel terugblikken op een degelijk seizoen met vooral goed voetbal.”

Het voorbije seizoen zal ook in de annalen terecht komen als het jaar waarin Steven Defour voor de club van zijn hart speelde. Hij stopt na dit seizoen met voetballen en zou in Kortrijk zijn laatste profmatch kunnen spelen. “We hopen allemaal dat hij samen met ons nog play-off 2 kan spelen. Dan krijgt Steven nog mooie matchen voorgeschoteld, ik denk maar aan een duel op Sclessin. Steven draait al lang mee op het hoogste niveau. Hij is iemand waar ik als jonge gast naar opkeek. Jammer van al die blessures, maar hij heeft een knappe carrière neergezet. Ik ben blij dat ik nog met hem heb samengespeeld.”

