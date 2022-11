Kersvers papa David Desmecht kiest voor Metalced: “Kleine ploeg, maar met zeer veel potentieel”

Ten huize Desmecht verandert er dezer dagen heel wat. De renner geeft meer duiding bij de drukke dagen.

“Vorige week werd ik papa. Mijn dochter Sien en de mama stellen het beiden prima. Onbewust heeft zij meegespeeld in mijn wielertransfer. Van bij de oprichting van S-Bikes Doltcini was ik verbonden aan de ploeg. Ik heb het daar ook steeds naar mijn zin gehad. Deze zomer had ik een eerste keer contact met Jérôme Baugnies. Destijds was hij de oprichter van S-Bikes Doltcini. Ik heb wel nooit met hem samen in een ploeg gekoerst. In juli vroeg hij me of ik zin had om over te stappen naar Metalced. Hij komt al twee jaar voor de Waalslandse formatie uit. Het bleef aanvankelijk bij een losse, informele babbel. Het contact verwaterde. Later in de zomer volgde er een tweede gesprek. De ploegleiding van Metalced deed me een mooi voorstel. Ik wist dat ik papa zou worden en het voorstel moeilijk naast mij kon neerleggen. Metalced is een kleine ploeg, maar met zeer veel potentieel. Mannen als Jérôme Baugnies of Guillaume Seye kennen het klappen van de zweep.”