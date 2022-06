Kersvers OMC MTB Racing Team zet schouders onder Mountainbikefestival in Genk: “Sport naar het grote publiek brengen”

MountainbikeLimburg is met het OMC MTB Racing Team een wielerteam rijker. Een team met ambitie ook, met onder meer Lies’l Schevenels, crossprof bij De Ceuster-Vondelmolen, wil de selectie hoge ogen gooien. Dat kan al meteen komend weekend, want dan staat in Genk het Mountainbikefestival Vlaanderen op het programma. “Het Racing Team kreeg vorm in de schoot van OMC Opoeteren. We hopen ermee een antwoord te bieden aan talentrijke renners die nu vaak elders onderdak vinden”, vertelt Werner Hilven.

OMC Opoeteren is één van de grotere mountainbikeclubs. De Limburgse club telt een 120-tal leden waarvan er 80 in competitieverband rijden. “We hebben twee grote groepen. Jongeren tussen 7 en 15 jaar leren de sport op een speelse manier kennen. We kunnen daarvoor een beroep doen op liefst 25 begeleiders. Vanaf 16 jaar leggen we de lat hoger, onder meer met een individuele begeleiding in de voorbereiding op de competitie.”

Regelmatig tonen renners meer in hun mars te hebben of de lat wat hoger te willen leggen. OMC zag die jongeren vaak voor andere teams kiezen.

Halt aan uitstroom

“Met de oprichting van het OMC MTB Racing Team willen we de uitstroom een halt toeroepen. Het is de bedoeling om de betrokken renners, een groep van acht, extra ondersteuning te geven in de voorbereiding tot wedstrijden.”

Met onder meer de Limburgse Lies’l Schevenels heeft het team alvast een renster met talent in huis. “Lies’l is één van de zes Limburgers in de ploeg. Net als de broers Bas en Sam Vanden Ecker, Maxime Berteloot, Lars Paredis en Mike Steenbergen”, zegt Werner Hilven. “Met Antwerpenaar Seppe Vanhooydonck hebben we een heel groot talent in onze rangen. Hij is tweedejaarsjunior en hij pakte al verschillende knappe overwinningen.”

Mooie namen in Genk

Het kersverse OMC MTB Racing Team komt tijdens het pinksterweekend in actie tijdens het Mountainbikefestival Vlaanderen in Genk. “Daar staat op maandag een manche van de 3 nations Cup op het programma. Met mooie namen als Celin del Carmen Alvarado, Alicia Franck, Fem Van Empel, Jens Adams en Kevin Panhuyzen ”, weet Tom Willems van Sport Vlaanderen. “Op zaterdag is er het BK shortrace. Daar komen onder meer Jens Schuermans, Emeline Detilleux, Tom Meeusen en Daan Soete in actie.”

