Kersvers Olsa-kapitein Pierre Lambrecht kijkt uit naar derby tegen Eendracht Aalst: “Meteen belangrijke test voor beide ploegen”

Door het verdwijnen van enkele gevestigde waarden moest Olsa Brakel in de voorbereiding een aantal nieuwe pionnen inpassen. Die aanpassingsperiode verliep met hoogtes en laagtes. Puur afgaand op de resultaten zou men van een eerder wisselvallige voorbereiding kunnen spreken, maar daar is de nieuwe Olsa-kapitein Pierre Lambrecht het niet mee eens. “Enerzijds omdat we tegen heel wat ploegen hebben geoefend uit eerste nationale en we daar toch aardig tegen presteerden, anderzijds omdat je in zo’n voorbereiding heel wat uitprobeert om tot het juiste evenwicht te komen. Resultaten zijn daardoor van ondergeschikt belang. Maar ik kan je garanderen dat we met een goed gevoel op de voorbije periode terugblikken en we week na week gegroeid zijn”, aldus Lambrecht.

Leidersfiguur

Door de kapiteinsband van Olsa-monument Haezebroeck over te nemen, treedt Lambrecht in hele grote voetsporen, maar hijzelf noemt dit een grote eer. “Ik wil als leidersfiguur mee voorop gaan in de strijd, maar ik zal dit niet alleen doen. Ook de ervaren rotten als Otte, Cordie en Bogaert moeten onze jongeren mee de weg tonen. Ik ben ervan overtuigd dat we een sterke ploeg zullen hebben. We moeten dit team niet vergelijken met dat van vorig seizoen, maar we moeten er alles aan doen om hetzelfde eindresultaat na te streven. Dit Olsa moet in staat zijn het de titelfavorieten, met Lokeren-Temse op kop, heel moeilijk te maken. Maar we zullen het collectief moeten doen. Ook tegen een topploeg als Aalst zal dit niet anders zijn. De Ajuinen zijn het omwille van hun status aan henzelf verplicht om te presteren. Bij ons is dit anders, maar als we uitgaan van onze eigen sterkte verwacht ik zondag een heel aantrekkelijk duel. Dit wordt meteen een belangrijke test voor beide ploegen”, besluit Haezebroeck.