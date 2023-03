Kersvers Ninove-voorzitter Gunther Van Der Perren zet meteen de tering naar de nering: “Budget wordt gehalveerd”

Dat Van Der Perren tot nieuwe voorzitter is aangeduid, hoeft voor niemand een verrassing te zijn. Samen met De Doncker zette hij vier jaar geleden zijn schouders onder het Ninoofse project en dat leverde de club het ene succes na het andere op. In een eerder interview met uw krant stak Van Der Perren zijn ambities niet onder stoelen of banken. “Mijn aanstelling heeft uiteindelijk een weekje langer in beslag genomen dan gepland, maar dat heeft alles te maken met het feit dat we met het bestuur een heel duidelijke visie voor de toekomst wilden bepalen”, geeft Van Der Perren aan. De Ninovieter was in het verleden nog aanvoerder van het eerste elftal.

Dat die toekomst niet in eerste nationale ligt, lekte eerder al uit. “De eisen om op dit niveau te mogen acteren liggen veel te hoog. Je moet niet alleen infrastructureel aan veel voorwaarden voldoen, maar daarnaast moet je minstens vijf semi-profs in de kern hebben. Die verplichtingen vervallen in tweede nationale en dat betekent dat we met een uitgedunde kern en een gehalveerd budget zullen werken. We zetten de tering echt naar de nering zoals ik al aankondigde. Ik wil terug naar het Ninove met familiaal karakter met een plek voor spelers van rond de kerktoren.”

Ambitie

“Maar dat betekent niet dat we minder ambitieus zullen zijn. Zonder ambitie kom je nergens. Het is de bedoeling dat we volgend jaar meestrijden voor de top vijf. Promoveren zal wellicht te vroeg zijn, maar op termijn sluit ik dat niet uit. Toen ik destijds in eerste provinciale bij de club kwam, was tweede nationale de ambitie. Daarin zijn we twee jaar sneller dan gepland geraakt. Eerste nationale was onverhoopt en kwam voor ons als club te snel. Maar als we onszelf de tijd geven om te groeien sluit ik een terugkeer niet uit”, besluit Van Der Perren die expliciet zijn vrouw wou bedanken voor haar steun en begrip.

Lees ook: meer voetbal in eerste nationale