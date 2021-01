Kersvers coach Wim Roels (FC Kleit): “Dit wilde ik altijd al”

Het stond in de sterren geschreven. Ooit zou Wim Roels de T1 van FC Kleit worden. En jawel, het bestuur van de bezembindersploeg ging het niet te ver zoeken en geeft hem de kans om te tonen wat hij in zijn mars heeft als coach. Roels is heel tevreden met de nieuwe uitdaging die hem wacht.

“Dit wilde ik altijd al, T1 worden en het liefst bij FC Kleit. Maar toen ik twee jaar geleden een punt achter mijn loopbaan zetten, was ik daar niet klaar voor. Nu ben ik twee jaar T2 geweest en heb ik van Geoffrey Claeys toch heel veel opgestoken. De voorbije dagen was het wat koffiedik kijken wie hem zou opvolgen. De spelers gaven we wel het gevoel dat ze mij graag aan het sportieve roer zagen en wellicht heeft dat wel meegespeeld in de beslissing van het bestuur.”

Prikkelen

Roels kent de spelersgroep natuurlijk door en door. Dit kan zowel een voordeel als een nadeel zijn. Roels maakt zich op dat vlak geen zorgen. “Ik ken de spelersgroep van binnen en van buiten. Hun kwaliteiten, hoe die jongens in elkaar steken en hoe ik ze moet prikkelen. Dat is al heel wat in het huidige voetbal. En ik zal wel mijn accenten leggen. Een knokkersploeg wil ik niet maken van dit Kleit. Organisatie, dat wel, maar ik wil ook het voetballend vermogen in ons team tot zijn recht laten komen. Zelf moest ik het ook van mijn techniek hebben en dan wil je je ploeg ook op die manier wat kneden.”

Top vijf

Qua transfers bleef het de voorbije weken stil aan de Hoge Branddreef. Ost vertrekt naar LS Merendree en enkele spelers bereikten al een nieuwe overeenkomst, maar heel wat spelers bleven aan de zijlijn afwachten tot het bestuur de trainersknoop doorhakte. “Ik ben ervan overtuigd dat alles nu wel in een stroomversnelling kan raken. Spelers weten graag wie ze volgend jaar in de kleedkamer begroeten. Er circuleerden de voorbije weken heel wat namen en die werden met wisselend enthousiasme begroet. Mijn band met de spelersgroep is heel goed en ik verwacht dat de meesten nu wel zullen toehappen. Ik verwacht niet dat Kleit zich nog veel zal roeren op de transfermarkt. Met deze spelersgroep willen we naar de vijfde plaats mikken.”