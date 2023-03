Kersvers bestuurslid Johan Froment wil bij KVK Tienen de sportieve structuur verder uitbouwen: “Eerder accentverschuiving dan radicale stijlbreuk”

voetbal eerste nationaleDoor zijn werk als scout en analist bij de Belgische voetbalbond was Tienenaar Johan Froment de voorbije jaren minder betrokken bij het Tiense voetbal, maar daar is nu verandering in gekomen. Bij KVK Tienen is hij ondertussen toegetreden tot de raad van bestuur, waarbij hij ook de taken van Bart Vanhoudt heeft overgenomen als technisch en sportief manager.

“Het is natuurlijk maar welke naam je eraan verbindt, want binnen de sportieve cel wordt er heel nauw samengewerkt”, reageert Froment, die daarnaast ook de eindevaluatie verzorgt voor spelers met een dubbele nationaliteit bij de nationale ploeg van Marokko. “De gesprekken met de spelers die einde contract zijn en met nieuwe jongens zullen in eerste instantie via mij gebeuren, dus in zekere zin kan je mij wel als zijn opvolger bestempelen. Nu, bij het uittekenen van het sportieve beleid voor de komende vijf jaar, hetgeen trouwens unaniem goedgekeurd werd, hebben we ook even achterom gekeken. En dan kan je alleen maar stellen dat de club zeer positieve stappen heeft gezet onder het voorzitterschap van Johan Vos met de sprong van derde naar eerste nationale.”

“Op bestuurlijk vlak beschikt de club mijns inziens over een heel sterk team en dan kan ik alleen maar mijn hoed afnemen voor het harde en goede werk dat geleverd werd de voorbije jaren. En ja, daar heeft ook Bart zeker zijn rol in gespeeld en dat in niet altijd makkelijke omstandigheden. Een revolutie is dus zeker niet aan de orde nu ik samen met Pedro Den Ruyter lid ben geworden van het directiecomité, als je weet bijvoorbeeld dat we bij de jeugd tot beste club van België met een IP-label zijn uitgeroepen. Het zal er eerder op aankomen om de sportieve structuur verder op punt te stellen.”

Springplank

Gepokt en gemazeld als Froment is in het Belgische voetbal, is hij er uiteraard de man niet naar om de lat lager te leggen, wel integendeel. “Ondanks de zeer goede fundamenten willen we effectief stappen blijven zetten in de ontwikkeling van deze club, met het huidige bestuur en Johan Vos als voorzitter”, meent hij. “Dan heb ik het bijvoorbeeld over zaken als het allereerste nationale jeugdtoernooi dat KVK zal organiseren op zaterdag 8 april voor elite U9- en interprovinciale U10-spelertjes. En op transfervlak willen we meer dan ooit tevoren een springplank zijn voor talentvolle jeugd uit de ruime regio. Noem het een kleine accentverschuiving eerder dan een radicale stijlbreuk, want zulke jongeren lopen er nu al in onze A-kern rond met een Robert-Jan Vanwesemael. We willen de jeugd alle kansen geven om te slagen, ook onze eigen jongeren die doorstromen vanuit de jeugdreeksen, net zoals we een jonge trainer als Wouter Hias carte blanche hebben gegeven als T1.”

Leidersfiguren

“Dat gezegd zijnde is het allerminst de bedoeling om te raken aan de ruggengraat van het team”, belooft Froment. “Elke ploeg heeft ervaren leidersfiguren nodig en in die zin zijn spelers als Hannes Meeus, Jonas Bogaerts en Amardeep Singh gewoon enorm belangrijk voor KVK. Samen met de rest maken ze momenteel een uitstekend seizoen door met modern voetbal en voor minder willen we ook de komende jaren niet gaan. En als we daarbij kunnen evolueren naar een verdeling met de helft jeugdige talenten die de juiste structuur meekrijgen, dan zijn we pas echt heel goed bezig.” (knipoogt)

Lees ook: meer voetbal in 1N