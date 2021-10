Kerim Mrabti matchwinnaar voor KV Mechelen tegen Beerschot (0-1): “Speciaal om te scoren tegen rivaal”

Kerim Mrabti stond de pers met een ‘big smile’ te woord na de overwinning tegen Beerschot. Je zou voor minder. Weer gescoord en matchwinnaar. De Zweed komt onder stoom. “Dit geeft een goed gevoel. Het is speciaal om te scoren tegen een rivaal. Kijk, vorig seizoen zaten er door corona geen fans in de tribunes hier, maar nu was er veel sfeer. Je voelde dat deze wedstrijd veel betekenis heeft.”

KV Mechelen won dus met 0-1, maar had het wel moeilijk op het Kiel. “Het was een lastige match”, bevestigde Mrabti. “In de beginfase waren we dominant. Na onze goal werden we dan weer nonchalant. We misten focus en na de pauze lieten we Beerschot te veel komen.”

Meer stabiliteit

Malinwa plooide, maar kraakte niet. “Die clean sheet doet deugd. Eerder dit seizoen incasseerden we veel tegendoelpunten, maar defensief staan we beter. Er is meer stabiliteit. Hier hebben we hard aan gewerkt. De manier waarop we hier winnen, toont dat we veel mentaliteit hebben. (De Camargo komt plots naast Mrabti staan tijdens het interview) Dat ik op toerental kom en vaak scoor de laatste weken? Dat klopt. (knipoogt) Op training haal ik veel inspiratie bij Igor de Camargo. Het gaat erg goed. Dit willen we doorzetten. Iedereen in het team voelt zich goed.”

Zo ook Hugo Cuypers. De spits was de auteur van de knappe assist voor Mrabti. “Ik ben vooral tevreden over de drie punten, want een mooie wedstrijd was het niet. Het was bibberen tot op het einde”, grijnsde Cuypers, die nu vijf (officiële) assists achter zijn naam heeft staan.

KV Mechelen neemt het de komende weken op tegen Zulte Waregem, KV Oostende en STVV. Tijd om hun positie in het klassement nog te verstevigen, toch? “Op papier liggen er kansen, ja. Maar die lagen er in het begin van het seizoen ook. Als ploeg zijn we zeker gegroeid. Maar ik heb al ondervonden dat er in België weinig, eigenlijk geen, gemakkelijke wedstrijden zijn.”

Volledig scherm © Photo News