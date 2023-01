Kerim Mrabti (KVM), opnieuw voetballer na lange revalidatie: “Alles hangt af van je eigen mentale sterkte en je motivatie”

Zes maanden nadat Mrabti bij de nationale ploeg van Zweden geblesseerd raakte aan de knie speelde en scoorde hij in de beker tegen Seraing. Enkele dagen later maakte de aanvaller de 90 minuten vol tegen Cercle Brugge. Na Nieuwjaar stond Mrabti opnieuw even aan de kant. Nu is de Zweed weer fit. Nog één keer blikt hij terug op zijn maandenlange revalidatie. “Zeven jaar geleden scheurde in de voorste kruisband van diezelfde knie en was ik een heel jaar buiten strijd. Ik was dus wel voorbereid op wat ik mocht verwachten. Ik ben ook al wat ouder en zit in een andere fase van mijn carrière. Op mentaal vlak voelde het dus wel wat anders aan.”