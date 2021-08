Kerim Mrabti blijft glimlachen ondanks matige seizoenstart van KVM: “Klaar om een grote rol te spelen”

KV MechelenOpgewekte kerel, Kerim Mrabti (27). De Zweedse aanvaller wordt papa, voelt zich fysiek sterker dan vorig seizoen en is klaar om een grote rol te spelen bij KV Mechelen. “Tegen AA Gent moeten we ons vertrouwen terug winnen.”

KV Mechelen mag dan matig aan het nieuwe seizoen begonnen zijn, ten huize Mrabti loopt Kerim met een glimlach rond. Hij en zijn vriendin Angelina zijn in verwachting, zo kondigde hij twee weken geleden zelf aan op Instagram. ‘WE ARE HAVING A BABY’

“Het maakt me heel gelukkig. Het is nog even wachten. De baby - we willen nog niet zeggen of het een jongen of meisje is - is uitgerekend voor begin januari. Het wordt ons eerste kindje. Ik ben heel trots en kan niet wachten. Zelfs als je een slechte dag hebt, maakt de gedachte aan onze baby me gelukkig.”

Slechte dagen, dat hebben Mrabti en KV Mechelen al gehad dit seizoen. Na de straffe comebackzege tegen Antwerp op de openingsspeeldag ging Malinwa pijnlijk onderuit tegen Seraing (1-0) en Eupen (1-3). “Het is lastig geweest tot dusver”, knikt Mrabti. “De voorbije weken hebben we niet goed gespeeld. We hebben die matchen geanalyseerd en moeten agressiever en scherper zijn. Meer gefocust. Het is aan ons om terug te slaan met goede resultaten. Die zullen komen - daar ben ik zeker van. We kijken nu alleen naar de toekomst.”

AA Gent dus, komende zondag. “Zij kennen ook een slechte competitiestart, maar we kennen ze nog uit de play-offs van vorig jaar. Het is een goed team. We moeten de draad oppikken en weer uitblinken waar we goed in zijn: vlot combineren en de strijd aangaan.”

Kijk dit seizoen gerust naar Mrabti als een van de sleutelfiguren. De Zweed is na het vertrek van Vranckx en Kaboré nu de KV Mechelen-speler met de hoogste marktwaarde (2,4 miljoen euro) - voor wat het waard is. Maar vooral: dit seizoen heeft hij in tegenstelling tot vorig jaar een volledige voorbereiding meegedaan. “Ik voel me sterker in vergelijking met een jaar geleden en ben klaar om een grote rol te spelen, ook naast het veld door jonge gasten tips te geven en het team aan te jagen. Maar het belangrijkste is nu dat we tegen AA Gent ons vertrouwen terug winnen en de trein op de rails krijgen.”

