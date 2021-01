Kenzo Verheuge keert terug naar Sparta Petegem: “Bij Dikkelvenne zagen ze mij plots als linksachter”

“Op zich was het niet mijn bedoeling om na één seizoen Dikkelvenne al te vertrekken”, verduidelijkt de 26-jarige Kenzo Verheuge. “Ik was goed gestart en kreeg veel complimenten, want ik haalde een beter niveau dan bij Petegem. Toen ik vorig jaar besliste om van Petegem naar Dikkelvenne te gaan, speelden drie elementen een rol: mijn broer Marco was de voornaamste, ik mocht rechtsachter spelen en trainer Tom De Cock geloofde in mij. Twee van die drie elementen vallen weg. Tom De Cock wordt door Sandy Casieris vervangen en ik kreeg te horen dat ze mij als linkerflankverdediger zouden inzetten. Twee van de drie factoren waarom ik voor Dikkelvenne koos, vallen weg. En Petegem was geïnteresseerd.”