Kenzo Dejonghe (SC Oostrozebeke): “Dankzij die zege krijgen we heel wat ploegen terug in ons vizier”

Oostrozebekenaar Kenzo Dejonghe was de laatste vier seizoenen bij SC Oostrozebeke de assistent van Eric Verstraete maar nam medio december de trainerstouwtjes zelf in handen toen de samenwerking tussen de club en Eric Verstraete stopgezet werd. “Toen ik overnam wisten we dat we voor een heel zwaar programma stonden”, opent de hoofdmagazijnier het gesprek. “Met duels tegen ondermeer Aalbeke, Otegem, Marke en Lendelede moesten we vier ploegen uit de topvijf bekampen. Niet meteen de duels om punten te sprokkelen. We gaven die toppers telkens een goede repliek en werden nooit weggespeeld. Dat gaf ons alvast extra moed om hard te blijven werken en ondanks die magere puntenoogst verder te strijden voor het behoud. Twee weken terug wonnen we dan een belangrijke uitmatch op het veld van RC Waregem B maar vorige week verloren we op een ongelukkige wijze op het veld van SV Kortrijk. We kregen er in één minuut tijd twee rode kaarten en iedereen was na die nederlaag furieus op de ref.”

Brodnodige zege

“We beseften echter dat we de laatste weken goed bezig waren en ondanks die nederlagen tegen de toppers en die pechmatch op Kortrijk zeker de armen niet mochten laten hangen. Zaterdag thuis tegen VV Emelgem-Kachtem kwamen we dan ook opnieuw super gemotiveerd aan de aftrap en kregen we eindelijk eens loon naar werken. We wonnen verdiend met 3-1-cijfers. Geen makkelijke match maar mijn jongens toonden negentig minuten lang karakter. Het was dan ook een opluchting dat we eindelijk eens ook drie punten konden binnenrijven.”

Lot in eigen handen

“Dankzij die zege krijgen we heel wat ploegen terug in ons vizier. De wedstrijden tegen de toppers behoren tot het verleden en we krijgen nog duels tegen al onze rechtstreekse concurrenten. We hebben dus ons lot in eigen handen en zullen nog negen matchen voluit onze kansen gaan want we hoeven enkel naar onszelf te kijken als we het behoud in derde provinciale willen verzekeren.”