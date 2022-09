Kenzo Dailly mist competitiestart met Pepingen-Halle: “Spierscheur is lelijke streep door de rekening”

Voetbal Tweede nationale BPepingen-Halle kende wisselend succes bij de competitiestart. Op de eerste speeldag werd er knap gewonnen op City Pirates. De bonus werd echter verspeeld door een matige prestatie thuis tegen Lebbeke. Om in de middenmoot te kunnen blijven standhouden, wordt er best iets geoogst dit weekend op Belisia Bilzen.

Pepingen-Halle zal de verplaatsing naar het verre Limburg moeten maken zonder Kenzo Dailly. De betrouwbare verdediger ligt in de lappenmand. “Een dom voorval op training heeft grote gevolgen. Bij een stilstaande fase stond er iemand ongelukkig op mijn scheenbeen. Het gevolg was dat ik een spierscheur van 7,5 centimeter opliep. Er is een vuistregel die zegt dat het herstel één week per centimeter in beslag neemt. De optelling is dus vlug gemaakt. Ik zal acht weken buiten strijd zijn en pas in november weer actief kunnen voetballen. De timing kan nauwelijks slechter. Indien het mij was overkomen bij het begin van de voorbereiding, had ik nauwelijks iets van de competitie moeten missen. Die spierscheur is een lelijke streep door de rekening. Nooit eerder kampte ik met een dergelijke blessure.”

Degelijke voorbereiding

Ondanks de tegenslag stelt Kenzo Dailly dat Pepingen-Halle een goede voorbereiding kende. “Hier en daar was er wel eens een minder moment, maar globaal bekeken mogen we tevreden zijn over de maanden juli en augustus. Die eerste zege heeft wel deugd gedaan. Spijtig genoeg leerden we tegen Lebbeke de keerzijde van de medaille kennen.”

“Er wijzigde in het tussenseizoen toch het een en ander. Een aantal jongeren kwam over van RWDM. Die mannen pasten zich vlot aan en bewezen direct dat ze een meerwaarde zijn voor Pepingen-Halle. Misschien denk je dat ze niet gewoon zijn om te bikkelen, vermits ze uit de jeugd komen. Dat wil ik onmiddellijk tegenspreken. Ervaren mannen al Pé of Vandervorst steunen hen daarbij.”

“Onze ambitie? Ik durf die niet goed uit te spreken. De ploeg teert nog te veel op momenten. Ik waag me dan ook niet aan uitspraken als de linkerkolom of de top vijf. Laten we proberen om een rustig seizoen na te streven in de middenmoot. Een verrassing mag natuurlijk altijd.”

