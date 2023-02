Kenzie Vandeputte en Eendracht Wervik pakken eerste thuiszege: “Het was een must om te winnen”

Strafschop gered

Los in de kruising scoorden de bezoekers en hun doelman redde een minuut later met een schitterende reflex een bal van Verlinde in corner. Er kwam geen einde aan het spektakel. Doelman Dylan Olievier redde nog een penalty. “Het was eens nodig dat we thuis wonnen”, vertelt Vandeputte. “Stekene was qua spel beter voor de rust. Aan weerszijden vielen er toen nauwelijks kansen. Op den duur waren we geprikkeld dat het altijd maar niet lukte om thuis te winnen. Het is alvast een groot verschil wanneer we op voorsprong komen in plaats van te moeten achtervolgen. Vorige week op Wielsbeke kwamen we al na vier minuten op achterstand. Gelukkig pakten we op de valreep toch nog een punt. We speelden toen geen slechte match. Nu was het een must om te winnen.”