Kenzie Vandeputte (Eendracht Wervik) na eindelijk de eerste thuiszege: “Tournée Minerale doe ik op mijn eigen manier”

“Neen, ik doe niet mee aan Tournée Minerale maar doe het op mijn eigen manier. Het was op 12 januari mijn verjaardag en twee dagen later ben ik begonnen aan een maand zonder alcohol.” Terwijl doelman Dylan Olivier met een bak bier naar de kleedkamer liep, hield de 28-jarige Kenzie Vandeputte het bij een cola.

Vlak na de rust scoorde hij een eerste keer nadat Laurent Vandamme de bal doorkopte. Kenzie verdubbelde de score na een persoonlijke actie. Links voor doel haalde hij laag uit. “De doelman verwachtte een voorzet maar ik trapte in de korte hoek binnen”, aldus de goalgetter.

Nadat de aansluitingstreffer van de Oost-Vlamingen werd afgevlagd voor buitenspel en na fel protest, scoorde Vandamme na een persoonlijke actie en tikte de ingevallen Simon Verlinde aan de tweede paal een assist van Vandeputte binnen.

Los in de kruising scoorden de bezoekers en redde hun doelman een minuut later met een schitterende reflex een bal van Verlinde in corner. Er kwam geen einde aan het spektakel. Doelman Dylan Olievier redde nog een penalty. “Het was eens nodig dat we thuis wonnen”, aldus Kenzie Vandeputte.

“Stekene was qua spel beter voor de rust. Aan weerszijden vielen er toen nauwelijks kansen. Op den duur waren we geprikkeld dat het altijd maar niet lukte om thuis te winnen. Het is alvast een groot verschil wanneer we voorop komen, in de plaats van te moeten achtervolgen.”

“Vorige week op Wielsbeke kwamen we al na vier minuten op achterstand. Gelukkig behaalden we op de valreep toch nog een punt. We speelden toen geen slechte match. Nu was het een must om te winnen.” Vandeputte tekende bij en is volgend seizoen al aan zijn zevende jaar bezig. Een echte clubspeler dus. “Waarom verleggen wanneer je ergens goed zit”, klinkt het. “We hebben een geestige bende. Er waren een paar aanbiedingen uit eerste provinciale.”

Last patellapees

Helemaal fit is de Hulstenaar niet. “Ik heb last van de patellapees”, zegt Kenzie. “Het is begin oktober begonnen. Vorige maand ging ik op consulatie bij een specialist en ga in het ziekenhuis een therapie volgen. Die last heeft ook te maken met mijn job als schrijnwerker want ik moet veel op mijn knieën zitten.”

Ondertussen heeft geel-rood in zeven wedstrijden maar één keer verloren. Spits Louis Vandepitte was geelgeschorst.

