Kenny Verduyn (Club Roeselare): “Loontje kwam om zijn boontje”

Vaudeville tegen Houthulst

“Woensdag moesten we de partij op Houthulst overspelen. In de eerste match kreeg een speler van ons twee keer geel maar de ref vergat hem toen uit te sluiten. Een scheidsrechterlijke dwaling, zoals het heet. De match eindigde toen op een gelijkspel maar tegenstander Houthulst diende klacht in en wilde via het herspelen van die wedstriijd toch de volle pot binnenrijven. Loontje kwam echter om zijn boontje want woensdag trokken wij aan het langste einde. Twee extra punten die we dus aan ons saldo kunnen toevoegen en dus werden we finaal beloond. Een oververdiende overwinning overigens!”

Gezonde ambities

“Na acht speeldagen kunnen we toch al een eerste tussenbalans opmaken. In de stand staan we zesde met veertien punten en hebben zo opnieuw aansluiting met de subtop. Het bestuur zorgt voor de nodige rust binnen de club want er heerst een gezonde vorm van realisme. Graag willen we in die subtop meedraaien en dan zien we wel waar ons schip op het einde van de rit zal stranden. Gezonde ambitieus dus! Zondag ontvangen we in ons Rodenbachstadion de Doskovieten van Kanegem en mikken we vanzelfsprekend op een negen op negen. Makkelijk wordt het zeker niet want in onze reeks zijn alle ploegen sterk aan elkaar gewaagd.”