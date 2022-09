Kenny Thompson en KFC Nijlen willen verrassing vermijden tegen Kampenhout: “Een promovendus mag je nooit onderschatten”

“Maar daar ben ik eigenlijk helemaal niet meer mee bezig”, zegt Thompson. Na Nieuwjaar was het niet goed meer, maar dan vooral om het contrast met de eerste seizoenshelft zo groot was. Net omdat we daarin wel top waren. Mocht het verloop omgekeerd geweest zijn, zou niemand erover vallen, maar nu was de terugval wat opvallender. Al was het voor mij ook geen verrassing. We moesten wekelijks vier à vijf spelers missen om uiteenlopende redenen en dat konden we niet altijd opvangen. Daarom kozen we in aanloop naar dit seizoen bewust voor verjonging en een bredere kern.”

Drijvende krachten

“En die jonge gasten stelden me tijdens de voorbereiding in geen geval teleur. Sommigen hebben al iets meer ervaring dan anderen, maar ook in die laatste categorie lieten sommigen zich opmerken. Het zorgt ervoor dat we een goede mix hebben in onze kern. Of die groep klaar is voor de competitiestart? Op zowel fysiek, tactisch als mentaal vlak ja. We hadden een goeie stage, kenden fijne trainingsmomenten en we probeerden ook eens wat nieuws zoals een barbecue met de spelersvrouwen. Zij zijn vaak de drijvende krachten achter een voetballer en dan is het leuk om hen er ook eens bij te betrekken. Tijdens mijn profcarrière gebeurde zoiets wel vaker en het kan geen kwaad om zo’n elementen ook op dit niveau te introduceren. Op termijn kan het belangrijk zijn in een seizoen. We spelen dan wel op amateurniveau, maar tegelijkertijd mag het soms ook wel wat meer zijn.”

Vibe

“In de hoop dat we dit weekend meteen mee zijn met de trein inderdaad. Al waarschuw ik wel voor Kampenhout. Ik ken die ploeg vrij goed ondertussen en er loopt wel wat kwaliteit rond. Bovendien zijn zo’n ploegen die net kampioen werden altijd tot iets meer in staat, vooral in die eerste weken van de nieuwe competitie. Ze zitten in een bepaalde vibe, hebben vertrouwen en zijn vaak nog versterkt met enkele nieuwkomers. Allemaal zaken die hen extra gevaarlijk maken en dus niet te onderschatten. Komt er ook nog eens bij dat ze deze zomer beslisten om een kunstgrasveld aan te leggen en daar hebben we niet op getraind. (lacht) Maar goed, aan mijn groep om zich snel aan te passen.”