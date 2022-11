Kenny Thompson en KFC Nijlen beëindigen samenwerking in onderling overleg: “Een schok voor iedereen”

voetbal derde nationale BKenny Thompson is niet langer coach van derdenationaler KFC Nijlen. Dat maakte de club zelf bekend op de officiële kanalen. De samenwerking werd in onderling overleg stopgezet omdat beide partijen naar verluidt geen oplossingen vonden voor de sportieve problemen die zich stelden. In afwachting van de aanstelling van een nieuwe T1 bereiden assistenten Johan Faes en Hans Bekers de komende wedstrijden voor.

“Deze beslissing werd genomen in gezamenlijk overleg en in alle vriendschap”, klinkt het in de clubmededeling. “We bedanken Kenny van harte voor zijn inzet en sportieve inbreng de voorbije vier seizoenen. Tegelijkertijd gaat de samenwerking met de voetbalschool Kenny PFT onveranderd door.”

Voormalig profvoetballer Kenny Thompson (37) was aan zijn eerste trainersopdracht bezig bij de Nijlenaren en zijn vierde seizoen in totaal. De ex-verdediger van onder meer AA Gent, OH Leuven en Beerschot liet weten liever nog niet te reageren op de ontwikkelingen en dus legden we ons oor te luister bij zijn voormalig assistent en interim-coach Johan Faes.

(lees verder hieronder)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Of de tegenvallende sportieve resultaten (Nijlen staat momenteel op twee na laatste met 11 op 33 en won amper twee keer, red.) de doorslag gaven?, wilden we graag weten. “Je weet als trainer dat je toekomst daar altijd aan is verbonden”, aldus Faes. “Kenny had met iedereen een goed contact en hij heeft er alles aan gedaan om oplossingen te vinden. Dat uitte zich niet in de resultaten. We verloren meermaals punten in het slot van de wedstrijd. Er waren individuele fouten, blessures en schorsingen, noem maar op. Veel factoren waar hij als trainer niet verantwoordelijk voor geacht kon worden, maar dat zie je niet in het klassement.”

Schok

“Net omdat hij keihard werkte om het tij te keren, kwam de mededeling van zijn vertrek als een enorme schok. Ook Hans (keeperstrainer Bekers, red.) en ik hadden dit niet verwacht. In de kleedkamer kon je een speld horen vallen en werkelijk alle kopjes gingen naar beneden. De spelers beseffen natuurlijk dat ook zij een verantwoordelijkheid dragen in deze ontwikkelingen. En nogmaals, Kenny had echt met niemand problemen. Het is een topgast en wij blijven ongetwijfeld vrienden. Dat zijn voetbalschool op volle toeren draait, onderstreept trouwens dat hij ook het spelletje begrijpt.”

Geen outsider

Ook na het vertrek van Thompson moet Nijlen natuurlijk door. Voor aanvang van het seizoen zagen de Nijlenaren zichzelf graag als outsider voor de promotie, maar van die ambitie blijft met de huidige resultaten nog weinig over. “Daar moeten we nu inderdaad niet meer aan denken”, bevestigt Faes. “Onze focus moet nu liggen op de duels met Wezel en Houtvenne, de nummers een en twee in de stand. Dat zijn meteen zware kleppers, maar wij staan onder onze waarde gerangschikt. Er moet een reactie volgen en ik zal me honderd procent inzetten om Nijlen uit dit dal te brengen. Ambitie om T1 te blijven heb ik niet, ik werk liever in de schaduw.”

Juiste man

“Of er snel een opvolger komt? Dat moet van mij niet snel gaan. Het is vooral belangrijk dat ze de juiste persoon kiezen. Tot dan geven Hans en ik het beste van onszelf en is het aan de spelers om te geloven in hun kwaliteiten en die te tonen op het veld.”

De clubleiding is actief op zoek naar een opvolger met een geldig UEFA A-diploma. Kandidaat-trainers kunnen zich aanmelden via gc@kfcnijlen.be.

Lees ook: meer voetbal in 3NB