Kenny Thompson en FC Nijlen trekken geen overhaaste conclusies na nieuws rond heropstart competitie: “We zien wel in januari”

Het nieuws over de heropstart van de competitie kan bij de ene club op bijval rekenen, terwijl de andere stevige tegenkanting biedt. Bij derde amateurklasser KFC Nijlen kiest men voor de gulden middenweg en wil trainer Kenny Thompson zich vooral niet druk te maken in deze fase van de crisis.

“Er is nu een bepaald perspectief, maar veel zijn we er nog niet mee”, zegt hij. “Ik blijf er heel nuchter onder, want uiteindelijk ben je nog altijd afhankelijk van wat er op 15 januari wordt beslist. Of niet wordt beslist, want persoonlijk weet ik niet of het haalbaar is om dan al over een heropstart van de trainingen te praten. Maar ik begrijp de beslissing wel van Voetbal Vlaanderen om te communiceren. Ze willen de clubs een doel geven en tonen dat ze nog niet alles opgeven.”

Geen controlleur

“Maar het betekent tegelijkertijd ook dat de spelersgroep nog minstens een maand op lopen blijft aangewezen. Persoonlijk zou ik dat niet leuk gevonden hebben als voetballer en ook als trainer toon ik veel begrip. Ze kregen wel een loopschema mee, maar ik verplicht hen tot niets en treed ook niet op als controlleur. Afgelopen zomer deed ik dat ook niet en toen kenden we een goeie voorbereiding en competitiestart. De spelers weten wat ze kunnen verwachten op de eerste training als het zover is en ik vertrouw er op dat ze klaar zijn.”

Regels volgen

“Het zal er ook meteen op moeten zijn bij de hervatting, want onze reeks van 9 op 12 betekent dan niets meer. Ik verwacht dat we met dan dezelfde ingesteldheid tussen de lijnen komen en voor een herhaling gaan van dat resultaat. Of ik er akkoord mee ga om alleen de heenronde af te werken? Wie ben ik om daarover te discussiëren? (lacht) Als de bevoegde instanties die regels opstellen, is het aan ons om ze op te volgen.”

“Wij hebben misschien makkelijker praten omdat we al drie keer wonnen, maar dat is wel onze eigen verdienste. Net zoals het ook je eigen verantwoordelijkheid is als ploeg als je nu nog zonder punten staat. Misschien zou ik me in dergelijke situatie ook wat benadeeld voelen, maar iedereen weet nu wel waar hij voor staat.”

“Met het scenario om de competitie stop te zetten, is in Nijlen nooit rekening gehouden en dat zie je nog het best aan de jeugdwerking. Onze jongsten zijn altijd blijven trainen. We zijn van mening dat iedereen moet blijven sporten zolang het veilig kan. Ondanks de crisis proberen we er als club het maximale uit te halen.”