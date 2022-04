Kenny Scheerens is aan laatste weken bezig bij Rhodienne-De Hoek: “Na twintig jaar verlaat ik de club”

“In het begin van de wedstrijd was het balbezit voor Tempo Overijse zonder veel doelgevaar”, doet Kenny Scheerens het verhaal van vorig weekend. “Wijzelf konden ook niets creëren. Tot een hoekschop van hen aan de zestien getrapt werd, onze spelers blok werden gezet en Cochierre er zeer knap 0-1 van kon maken. Dit was ook meteen de ruststand.”

“In het begin van de tweede helft zaten wij beter in de wedstrijd en hadden we een drietal kansen. Deze gingen er niet in. Aan de overkant werd het op de counter wel 0-2. Snel daarna kregen we een rode kaart, waarbij de scheidsrechter duidelijk zijn emoties niet kon beheren en de rode kaart (Thibaut, red.) onterecht trok. Nadien was het makkelijk uit te spelen voor Tempo Overijse en werd het nog 0-3 en 0-4.”

Liedekerke

“Een nederlaag is altijd wel pijnlijk. Een grote nederlaag nog extra, maar niet vergeten dat Tempo Overijse wel eindronde speelt en voetballend één van de betere ploegen in de reeks is.”

Rhodienne-De Hoek is al zeker van degradatie aangezien de licentie niet in orde is gekomen. Sportief draait het ook vierkant met een 1 op 15 lijkt de veer gebroken. “We proberen zo positief mogelijk af te sluiten, maar we blijven niet gespaard van blessures en schorsingen.”

“Dit weekend ben ik er zelf niet bij wegens mijn derde gele kaart, dus Wolvertem zal mijn afscheidswedstrijd worden want na twintig jaar verlaat ik de club. Het was geen gemakkelijke beslissing, maar het was nu of nooit. De nieuwe uitdaging zal Liedekerke worden.”

Quote Ik heb hier hele mooie jaren gekend en had het liever anders afgesloten, maar dat heb je nooit in de hand in voetbal Kenny Scheerens

“Jammer dat het zo moet eindigen? Toch wel. Ik heb hier hele mooie jaren gekend en had het liever anders afgesloten, maar dat heb je nooit in de hand in voetbal.”

“Waar het dit seizoen verkeerd liep? Kwaliteit ontbrak er toch iets hier en daar, maar vooral een gebrek aan ervaring. We hebben nog twee wedstrijden om zo positief mogelijk af te sluiten en dan zal het afscheid nemen worden van derde amateur en de club waar voor mij alles begon”, besluit Scheerens.