Kenny Scheerens en Rhodienne-De Hoek kruipen recht na pijnlijke nederlaag tegen Jong Lede: “We hebben niet veel keuze”

“Wat er vorig weekend verkeerd liep? Zo goed als alles”, zegt aanvoerder Kenny Scheerens. “De opwarming was al niet scherp genoeg, waardoor de start van de wedstrijd ook ondermaats was. We kwamen meteen op achterstand. Voor de rust konden we het evenwicht nog herstellen, maar na de rust was het weer niet voldoende.”

“Het werd een vrij saaie wedstrijd tot de penalty van Jong Lede de stand op 2-1 bracht. Nadien gingen de kopjes naar beneden en was Lede veel beter. Het werd 4-1, maar had zelfs nog kunnen uitlopen. Komt het door de zware week met drie wedstrijden? Geen idee, maar het was echt te weinig. Zeer teleurstellend.”

Quote Zondag moet er gewonnen worden. Anders is het zo goed als voorbij Kenny Scheerens

Een nederlaag op een zeer belangrijk moment, want Jong Lede gaf zo in het klassement de rode lantaarn terug aan Rhodienne-De Hoek. “Na een vijf op negen zaten we in een heel goeie flow. We verdienden zelfs meer op basis van de voorbije wedstrijden, zeker op Anzegem.”

“Zondag moet er gewonnen worden. Anders is het zo goed als voorbij. Er wacht een moeilijke tegenstander. Erpe-Mere United is een ploeg die weinig doelpunten slikt. De Oost-Vlamingen vormen een stevig blok en zijn goed in de omschakeling. Het zal niet evident worden.”

“Dat de knop is omgedraaid? Het moet wel. We hebben niet veel keuze. We moeten de komende wedstrijden punten pakken, te beginnen met zondag, anders is het voorbij.”

Risico’s nemen

“Of dat voor enorme spanning zorgt? Het is dubbel. We hebben niets te verliezen als je het klassement bekijkt, maar we kunnen ons wel nog redden als we nu een reeks kunnen neerzetten. De komende drie wedstrijden zijn bepalend.”

Voor een laag blok kiezen en op de tegenaanval proberen te prikken, gaat niet het exacte plan zijn. “Ik denk dat we iets meer gaan moeten komen, maar het is wel een optie. We zullen alleszins meer druk naar voor moeten zetten. Afhankelijk hoe de wedstrijd loopt, gaan we risico’s moeten nemen”, besluit Scheerens.

Lees ook: meer voetbal in 3NA