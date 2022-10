Kenny Molly voor een jaar bij GO Sport-Roubaix Lille Métropole: “Het belangrijkste is dat ik prof blijf”

WIELRENNEN PROFSProf Kenny Molly uit Nieuwkerke krijgt geen nieuw contract bij het procontinentale Bingoal-Pauwels Sausen Wallonie Bruxelles en tekende “Het is een verlossing”, aldus Kenny. “Het belangrijkste is dat ik prof blijf. Het is dichtbij huis en ik kom terecht in een nieuwe groep en zal nieuwe mensen leren kennen.”

“Er waren contacten met andere ploegen maar niks concreet. Vlak voor de start van de Grote Prijs Isbergues had ik een gesprek met de ploegleider van GO Sport-Roubaix Lille Métropole. Daags na Parijs-Tours mocht ik op gesprek en was dat positief. Een week later kreeg ik te horen dat het in orde was.”

“Het programma zal ongeveer vergelijkbaar zijn met mijn vorige ploeg. De grote klassiekers en buitenlandse rondes gaan we niet rijden want het is continentaal niveau. We gaan de wedstrijden tellend voor Coup de France rijden en ook andere koersen in Frankrijk en elders.”

GO Sport-Roubaix Lille Métropole blaast van 7 tot 10 november voor een eerste samenkomst verzamelen in Roubaix. “Momenteel ben ik wat aan het lopen in het vooruitzicht van mijn deelname aan de Course du Souvenir 14-18 op de Wapenstilstand vrijdag 11 november in Ploegsteert”, klinkt het

Broer Gil

De zoon van Johan Molly is niet alleen opgelucht dat hij nieuw onderdak vond, de motivatie is ook bijzonder groot. “Een nieuwe ploeg zal me mentaal iets extra geven om me op te laden voor de komende winter”, zegt Kenny Molly. “Ik ben zeer gedreven om te tonen aan Bingoal-Pauwels Sausen Wallonie Bruxelles dat de beslissing van de ploegmanager fout was. Ik wil antwoorden met de pedalen.”

Zijn jongere broer Gil Molly uit Wulvergem koerste tot bij de junioren en voetbalt nu bij vierdeprovincialer FC Westouter. “Ik ben nog niet gaan kijken maar dat komt wel”, zegt Kenny. “Gil heeft destijds nog gevoetbald bij de jeugd van RW Hollebeke. Dit seizoen begon hij opnieuw, eerst bij de beloften en nu al een paar wedstrijden in het eerste elftal met zijn maat Michiel Debruyne.”

