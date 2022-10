Kenny Molly (25) op zoek naar een ander team: “De ploeg heeft me als renner gemaakt, maar ook kapot gemaakt”

In de Ronde van Kroatië werd hij derde, vierde en zevende. Kenny Molly is niet te spreken over ploegmanager Christophe Brandt. “Dat ik niet mag blijven is een mooie stoot van hem”, klinkt het bij Molly, die een tijdlang in Ploegsteert woonde. “Naar volgend seizoen toe deed hij me een voorstel en we hadden daarover een gesprek. Wat later kreeg ik te horen dat er voor mij geen plaats meer is. De uitleg was dat ik jammer genoeg de dupe was van het vertrek van mijn vader. Daarmee heb ik evenwel niks te maken. De ploeg heeft me als renner gemaakt, maar ook als renner kapot gemaakt. Het nieuws kreeg ik begin september, op een moment dat de meeste plaatsen bij veel ploegen ingenomen zijn.”