Kenny Laevaert en Kalfort Puursica blijven op titelkoers met perfect rapport van dertig op dertig: “We willen ongeslagen kampioen worden”

“Net omdat we zo’n hoge ambities hebben, ben ik blij dat er een aantal ploegen in ons spoor blijven zitten en een nagenoeg identiek, foutloos parcours afleggen”, zegt kapitein Kenny Laevaert. “Zij houden ons scherp. Maar aangezien de top vier komend weekend tegen elkaar speelt, wij tegen Kontich B en Reet tegen Aartselaar B, zal er stilaan afscheiding komen. Vooral omdat wij de week nadien ook zelf nog tegen Aartselaar spelen. De onderlinge duels worden doorslaggevend en in dat opzicht staan we dus voor belangrijke weken.”

Zakelijke zege

“We hoeven ons niet weg te steken wat onze favorietenrol betreft. We willen kampioen worden en het zou een schande zijn als we daar niet in slagen. We hebben de meeste kwaliteit en eigenlijk kunnen we alleen van onszelf verliezen. Op basis van minder spectaculaire uitslagen de laatste weken lijkt het misschien alsof de motor sputtert, maar dat is niet zo. Ook in Rumst bleven we foutloos en wonnen we overtuigend. Onze prestatie was niet top, maar we kwamen nooit in de problemen en wonnen zakelijk. Ook dat is een kwaliteit.”