Kenny Ketels (Evergem 2020) na de titelviering: “We zijn gezond ambitieus”

Geen discussie over wie de sterkste ploeg was in derde provinciale. VK Watervliet bleek een waardige ‘challenger’, maar finaal haalde Evergem 2020 het. Meeste punten, meest gescoord, minste tegendoelpunten. Net als Blauw Wit Temse en Houthalen VV ongeslagen in deze competitie. De viering was er één in stijl met een optreden van Biezebaaze als verrassing. Na een wat mindere eerste helft voetbalde 2020 tegen Lotenhulle toch nog een ruime 7-1-overwinning bij elkaar. De spelers genoten. Jesse Brouwers vatte het mooi samen.