Kenny Herremans vicekampioen in GT4 European Series: “Kers op de taart van een prachtig eerste GT-jaar”

autosportKenny Herremans sluit zijn eerste jaar in de GT4 European Series niet alleen af als tweede in het kampioenschap, de Leuvenaar wist dit weekend in Barcelona ook de laatste race van het seizoen te winnen. Hij deed dat samen met zijn Nederlandse ploegmaat Dante Rappange aan het stuur van zijn V8 Racing Chevrolet Camaro GT4.

“Deze laatste race was enerzijds saai omdat driekwart achter de safety car werd verreden. Anderzijds kregen we een mooie laatste ronde te zien waarin mijn teamgenoot Dante Rappange sneller reageerde op het ogenblik dat het licht op groen sprong. Hij nam hierdoor de leiding om die niet meer af te staan”, deed Kenny Herremans het verhaal van de slotrace na afloop van het seizoen in Barcelona.

Met één polepositie, twee overwinningen, een tweede en drie derde plaatsen in zijn eerste GT4-jaar én dat in een zeer competitief kampioenschap, bevestigt Kenny Herremans zoals verwacht zijn kwaliteiten. De Leuvenaar liet dat al zien in enkele seizoenen in de Ford Fiesta Sprint Cup.

Gevochten als leeuwen

Kenny Herremans is dan ook zeer gelukkig. “Eerlijk, ik durf niet zeggen dat dit de grote bevestiging is na mijn jaren in de Ford Fiesta-competitie. Ik kan wel zeggen dat we dit jaar ons succes dubbel en dik verdienen. Ik wil ook nog eens vermelden dat we heel het jaar met tijdstraffen hebben moeten strijden. Vergeet evenmin dat de Camaro allesbehalve de meest competitieve wagen van het veld was.”

“Met mijn ploegmaat en dit schitterende team bleek niets onmogelijk. We hebben op alle vlakken gevochten als leeuwen en hebben uiteindelijk eenmaal niet aan de finish gestaan. Dit weekend was de kers op de taart van een prachtig eerste GT-jaar. Ik moet wat ik de voorbije 24 uur heb meegemaakt allemaal even laten bezinken. Ik ben nuchter genoeg om te weten dat dit enkel mogelijk was dankzij de steun van mijn partners en manager. Via deze weg wens ik hun nogmaals te bedanken.”

Lees ook: meer autosport