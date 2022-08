Kenny Engels (Zulte Waregem): “Verdiende zege Club YLA, maar zagen hen laatste twintig minuten panikeren”

In de openingsmatch van de Lotto Super League toonde Zulte Waregem twee gezichten. De eerste 45 minuten was Club YLA een klasse sterker (0-2). Na de rust hing de aansluitingstreffer enkele keren in de lucht, maar het bleef 0-2.

De aanhef van de partij was veelbelovend. Beide teams dwongen meteen een kans af. Na zeven minuten was de thuisploeg al op achtervolgen aangewezen. Sakina Ouzraoui, de nieuwe spits van blauw-zwart, was een gesel voor de Zultse defensie. Zij opende al vroeg de score en trof net voor de drankpauze ook nog de lat. Die drankpauze was net gepasseerd toen Saar Verdonck Davinia Vanmechelen diep stuurde. Zij bediende Ludmila Matavkova die van dichtbij de Brugse voorsprong verdubbelde. Dus moest Essevee-trainer Kenny Engels tijdens de rust ingrijpen. Hij bracht met Imani Prez een verse offensieve kracht in, liet rechtsachter Heike Maelfait in de kleedkamer en trok Luisa Blumenthal een rij achteruit. Achttien minuten voor affluiten, nadat de bezoekers al enkele counterkansen lieten liggen, werd Prez foutief gestuit. De bal ging op de stip, maar Chiara Steyvers geraakte niet voorbij doelvrouw Femke Schamp.

Brugse paniek

“Chiara is één van de drie speelsters die ik vooraf aanduid voor de penalty’s”, verduidelijkte Engels. “Tijdens de voorbereiding zette ze er twee feilloos om. Zonde dat ze deze elfmeter liet liggen. Zoiets kan gebeuren, dat neem ik niet mee in mijn evaluatie van de speelsters. Na de rust hebben we ons in de match geknokt. Club YLA kreeg in de omschakeling drie tot vier goeie mogelijkheden om de match dood te maken. We hadden ook de spanning kunnen terugbrengen. Strafschop, ballen van Pauline Windels en Amber Bert tegen het doelkader: jammer dat het goaltje niet viel. We wisten dat Club YLA zou panikeren als het 1-2 werd. Die goal viel niet, toch zagen we hen de laatste twintig minuten panikeren. Al bij al is de zege van Club YLA verdiend.”

Naar Mechelen

Engels heeft wel iets om op verder te bouwen. Zaterdag staat een trip naar nieuwkomer KV Mechelen op de kalender. Malinois won met het kleinste verschil bij Charleroi. “Onze speelsters mogen ontgoocheld zijn over de uitslag tegen Club YLA, maar niet over de manier waarop”, benadrukte Engels. “Kunnen we daar verder op bouwen ziet het er voor de komende weken goed uit.”

Doelpunten: 7' Ouzraoui (0-1), 25' Matavkova (0-2).