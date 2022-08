Kenny Engels (T1 Zulte Waregem): “Voor start Super League onmiddellijk voor zes op negen getekend”

Na twee minuten de stand openen tegen een op papier stugge tegenstander: het ideale scenario voor Essevee! Chiara Steyvers knalde de bal vanop 25 meter in de linkerbovenhoek. Onhoudbaar voor de Aalsterse doelvrouw Hazel Engelen. “Een geweldig goal”, aldus trainer Engels. “Van bij de aftrap was het de bedoeling onze offensieve intenties te tonen. Wat tot onmiddellijk succes leidde. De gebruikelijke spanning in de ploeg verdween meteen.”

Halfweg karig beloond

Engels dropte Imani Prez in zijn basiself. Een week eerder, uit bij Mechelen, zat ze niet in de wedstrijdkern en de week voordien tegen Club YLA viel ze aan de rust bij 0-2-achterstand in. “Daags voor de partij in Mechelen raakte Imani op training lichtjes geblesseerd, we namen geen risico’s”, verduidelijkt Engels. “De voorbije week kon ze weer bij de groep aanpikken. Thuismatchen proberen we zo offensief mogelijk te spelen. Aanvallend is Imani een extra troef. Tegen Aalst was het aan de rust nog altijd 1-0. Omdat we onszelf de eerste 45 minuten vergaten te belonen. Het kan niet altijd raak zijn, maar we kregen kansen om nog twee of drie maal te scoren.”

Kamperen in top zes

Bij 1-0 kan een match nog alle kanten uit. De bezoekers geloofden in een eventuele terugkeer. Toch was het trainer Engels die tijdens de rust een wijziging doorvoerde. Anne-Lore Scherrens bleef in de kleedkamer, Henriette Awete kwam tegen haar ex-ploeg in. “Een puur tactische keuze”, benadrukt Engels. “Het eerste deel van de tweede helft verliep niet zo makkelijk. Aalst dreigde, maar kon geen echt grote kansen afdwingen. Twintig minuten voor affluiten verdubbelde Laura Vervacke onze voorsprong. Net voordien lieten we twee, drie goeie mogelijkheden onbenut. Bij 2-0 brak het verweer.”

Met zes op negen mag Zulte Waregem op 10 september AA Gent Ladies ontvangen. “Vooraf hadden we voor zes op negen getekend”, weet Engels. “Gent haalt een ander niveau dan Aalst. Kunnen we die thuismatch winnen zullen we een hele tijd in de top zes kamperen.”

