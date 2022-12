Kenny en Kevin Geudens versterken sportieve cel van De Kempen: “Een nieuwe stap voor de club”

Futsal Bram Meyers loodst RSCA Futsal naar halve finale van beker van België: “Dit zijn de momenten waar ik het voor doe”

RSCA Futsal heeft zich geplaatst voor de halve finale van de beker van België. Er werd met 0-3 gewonnen in Antwerpen. In het hol van de leeuw werd een finale ‘avant la lettre’ gespeeld. Paars-wit speelde zeer dominant en liet de tegenstander nauwelijks in het spel komen. In de halve finale wacht Malle of Charleroi.

