Kenny De Ketele blikt vooruit op WK-piste: “In Parijs technisch en tactisch niet al te veel fouten begaan”

Een jaar geleden bezorgde Kenny De Ketele ons land in Roubaix op het WK-piste twee medailles. Hij veroverde zilver in de puntenkoers en met Robbe Ghys brons in de ploegkoers. Volgende week (12-16/10) beleeft De Ketele in Parijs z’n eerste WK als coach. Hoe groot wordt de medailleoogst?

In Roubaix was die oogst groot. Zes medailles in totaal. Lotte Kopecky werd in de puntenkoers wereldkampioene en pakte zilver in omnium én afvalling. Tuur Dens verraste met zilver in de scratch. De Ketele en Ghys zorgden voor medaille vijf en zes. Op de Europese pistekampioenschappen in München werd aan dat succes een verlengstuk gezet. Met vijf medailles: Kopecky haalde goud in puntenkoers en afvalling; Ghys veroverde zilver in de puntenkoers, stond met Fabio Van den Bossche na de koppelkoers met brons op het podium en in de afvalling haalde Jules Hesters brons.

Zonder Robbe Ghys

“We gaan niet altijd al die medailles pakken”, blikt De Ketele vooruit op het WK in Parijs. “De afwezigheid van de geblesseerde Robbe Ghys is al een groot verlies. Want hij reed een groots EK en op de weg een groots seizoen. We gaan ook moeten afwachten hoe goed Shari Bossuyt in Parijs zal zijn. Bij een val in de Simac Tour liep ze een hersenschudding op. Waardoor ze enkele weken out was. Pas twee weken geleden hervatte ze met een intensief trainingsprogramma. De voorbereiding op het WK ploegkoers van Lotte en Shari was niet perfect. Al moeten we ons wat Lotte betreft geen zorgen maken. Tijdens een driedaagse in Aigle reed ze op de piste precies alsof ze nooit Down Under is geweest.”

Geen punten voor OS

Nochtans liep ze in Wollongong, op het weg-WK, een stevige teleurstelling op. Dat zilver probeert ze in Parijs door te spoelen met successen op de piste. “Op het WK vallen nog geen punten voor de olympische kwalificatie te verdienen”, benadrukt De Ketele, bondscoach in een duobaan met Tim Carswell. “Voor mij is het belangrijk dat we op het WK technisch en tactisch goed presteren, dat we niet veel fouten maken. In Parijs zal het deelnemersveld heel sterk zijn. Ik ben ook bezig met de analyse van de tegenstand, maar dat proberen we uit te werken tegen de Spelen 2024 die op dezelfde wielerbaan worden gereden.”