Kenny Christiaens en HO Wolvertem Merchtem voor verplaatsing naar nummer één Voorde-Appelterre: “Collectief sterke prestatie uit heenronde weer herhalen”

Midden november was het toen de fusieclub in eigen huis wist te winnen van Voorde-Appelterre. Pas de tweede ploeg die daar toen in slaagde en nadien kwam daar enkel nog Hamme bij. “Ik was er niet bij in de heenmatch wegens een blessure, maar ik weet wel dat we toen een heel goede match speelden. Heel gedisciplineerd ook omdat Voorde nu eenmaal een ploeg was en is die vlot scoort en tot de top van de reeks behoort. We kwamen toen zelfs met een man minder te staan, maar dat belette ons niet om nadien toch nog te scoren. Die collectief sterke prestatie uit de heenronde willen we zondag graag weer herhalen. En dan kan er zeker weer wat inzitten.”

Geen killer

“We zouden de punten ook wel kunnen gebruiken, want met die twee op negen na Nieuwjaar schieten we natuurlijk niet veel op”, gaat de leerkracht lichamelijke opvoeding voort. “Vooral de nederlaag vorig weekend thuis tegen Roeselare-Daisel had niet gehoeven. Het was een beetje het verhaal van het ganse seizoen: we hebben veel kansen nodig om een goal te maken. Een match doodmaken lukt ons maar moeilijk. Hoewel we echt wel goed speelden voor de rust en toen het verschil dus hadden kunnen én ook wel moeten maken. Een echte killer hebben wij niet in de zestien. Als je na de pauze twee individuele fouten maakt, weet je dat je met lege handen kan achterblijven.”

Linkerkolom

"Zo zien we er met datzelfde Roeselare weer een concurrent bijkomen voor een stekje in die linkerkolom. We zijn zeker goed genoeg om die aansluiting te maken, maar we blijven er door die recente puntenoogst wat tussenin hangen. Dat was vorig seizoen eigenlijk ook al zo. Wat deze jaargang wel het geval is, is dat we nu meer punten pakken tegen ploegen bovenin. Een garantie voor deze zondag is dat natuurlijk niet, maar het opent zeker wel perspectieven. Hoewel we natuurlijk elke match willen winnen, ongeacht de positie van onze tegenstander.”

Ervaring overbrengen

Zelf is de 36-jarige centrale verdediger er nog niet helemaal uit wat hij volgend seizoen gaat doen. “Ik heb nog een contract voor volgend jaar, maar ben nog niet zeker of ik dat nog ga volmaken. Ik ben op een leeftijd gekomen waarin er meer is dan voetbal alleen. Dat neemt natuurlijk niet weg dat ik het nog altijd graag doe en ook mijn ervaring met plezier wil overbrengen op deze jonge groep. Dat is soms toch wel nodig. Ik ga er goed over nadenken en binnenkort een beslissing nemen. In tussentijd blijft de focus op Wolvertem Merchtem, te beginnen nu zondag dus.”

Kort nieuws

Voor de trip naar Voorde-Appelterre kan trainer Carleer geen beroep doen op de geschorsten Daels, Heyvaert en Mokam Noumen. Robbe Vandevoorde is dan weer hoogst onzeker wegens een blessure. Voorts raakte bekend dat doelman Simon Pannecoucke volgend jaar naar FC Lebbeke trekt, dat uitkomt in tweede nationale B. Flankaanvaller Mehmet Erbas verkast naar tweedeprovincialer TK Meldert. Aanvaller Ben De Boeck moet tot slot op zijn 24ste al stoppen met voetballen wegens aanhoudend blessureleed.

