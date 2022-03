Kenny Christiaens en HO Wolvertem Merchtem voor komst van Stekene: “Hoe sneller zeker van het behoud, hoe beter”

“Er staan nog zes matchen op het menu en daar zouden we er toch zeker twee van moeten winnen”, is Christiaens meteen duidelijk. “Liefst meer natuurlijk en het is niet zo dat we in die andere matchen minder ons best zouden doen. Maar hoe sneller we zeker zijn van het behoud, hoe beter. Dus liefst dit weekend een nieuwe driepunter zodat we al de kaap van dertig punten kunnen ronden.”

“Makkelijk zal dat niet worden want in de heenronde verloren we met 2-0 bij Stekene. Toen een verdiende zege voor hen maar wij waren vooral zelf ondermaats. Dat willen we nu graag rechtzetten tegen hen. Ook de nederlaag van vorig weekend op Melsele willen we graag doorspoelen met een zege. We verloren er met 4-1 en dat was toch wel overdreven. De cijfers zeiden niet alles. Maar wel terecht en ze veranderen kunnen we niet meer.”

Thuisreputatie

In de laatste vijf matchen in eigen huis wisten Christiaens en maats vier keer het zegegebaar te maken. Wel steeds tegen ploegen onder hen in de rangschikking en daar hoopt hij zondag een hoger gerangschikte ploeg aan toe te voegen: “Die statistiek in eigen huis mag inderdaad nog wel enkele weken verlengd worden wat mij betreft. Al wordt het wel tijd dat we ook eens winnen van een ploeg die boven ons staat. We hebben al kansen genoeg gehad om dat al eerder te doen maar zonder succes. Terwijl dat tegen de lager gerangschikte ploegen wel vlotter lukt.”

Niet te veel rekenen

“Die ploegen, Melsele en Anzegem voorop, komen sinds vorig weekend wel dichter en die kloof willen we liefst vergroten”, beseft Christiaens. “Zij hebben de laatste weken wel de nodige punten gepakt. We komen ook stilaan in een fase van de competitie dat er nog veel kan gebeuren want sommige ploegen zijn al gered, andere ploegen spelen nog volop om erin te blijven of voor de prijzen. Net daarom moeten we vooral van onze eigen kracht uitgaan zodat we die laatste weken niet meer te veel hoeven te rekenen. Want dat wil je als ploeg toch wel graag vermijden.”