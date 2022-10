Kenneth Vonck (SV Rumbeke): “Elk puntje is meer dan welkom en we kijken nu al uit naar derby van komend weekend”

Doelman Kenneth Vonck, 34 en in Ruiselede wonend, is al aan zijn vijfde campagne in het plunje van SV Rumbeke toe. “Daarvoor verdedigde ik de kleuren van SV Roeselare, VW Hamme en FC Izegem”, opent de ervaren goalie het gesprek. “Uiteraard was iedereen bij SV Rumbeke super blij dat we opnieuw een reeksje hoger mochten spelen en nu terug in derde nationale kunnen uitkomen. Een bijzonder aantrekkelijke reeks met een hoger niveau en heel wat teams die voetbal toelaten. Compleet anders dan het er soms in eerste provinciale aan toe gaat. “

Tevreden over onze start

“Op Aalter werd het volgens mij een terechte puntendeling. Het was een duel die alle kanten uit kon. In de tweede helft stopte de thuisdoelman een strafschop en dat was voor ons een grote gemiste kans. Goed, daarvoor staat een keeper ook tussen de palen! Aalter had ook enkele kansen maar beide doelmannen konden hun netten gaaf houden zodat we best tevreden waren met die brilscore. Met acht op vijftien hebben we onze start niet gemist en zijn we mooi mee in de middenmoot van het klassement. Dat was ook onze initiële doelstelling: een rustige en probleemloze eerste campagne in derde nationale. Vandaar dat elk puntje meer dan welkom is en je ons ook niet hoort mopperen. Onze ploeg werd immers grotendeels behouden en met een vijftal nieuwkomers vesterkt. We hebben dan ook een meer dan valabele kern om in derde nationale ons mannetje te staan.”