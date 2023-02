Kenneth Vonck (SV Rumbeke): “Eerste wedstrijd van belangrijk vierluik gewonnen maar drie punten kwijt door het geval SV Anzegem”

“Een andermaal vervelende situatie”, weet de 35-jarige doelman Kenneth Vonck, die aan zijn vijfde seizoen bij SV Rumbeke toe is en reeds zijn woord gaf voor een extra jaartje tussen de Rumbeekse doelpalen. “Tegen Anzegem pakten we drie punten en die zijn we nu plots kwijt. Anzegem zal als zestiende de competitie beëindigen maar dat levert naar verluidt een extra stijger op en geen extra daler. Maar dat neemt niet weg dat we nog steeds ons lot volledig in eigen handen hebben en in deze fase van de competitie kleur moeten bekennen.”

Belangrijk vierluik

“Na de nederlaag op Stekene, waar we tal van basisspelers moesten missen, kwam dat weekje extra rust op een goed moment. We stonden immers voor een belangrijk vierluik met na het duel tegen Jong Lede drie wedstrijden tegen rechtstreekse concurrenten Wervik, Elene-Grotenberge en Eppegem. Drie matchen waarin we een serieuze stap richting het behoud kunnen zetten. Vandaar dat de match van zaterdagavond tegen Jong Lede ons extra vertrouwen kon geven. We hadden met Jong Lede nog een eitje te pellen want in de heenronde verloren we er met 6-1-cijfers. We speelden dan ook een heel volwassen wedstrijd en wonnen met verdiende 4-1-cijfers. Aan de rust stonden we 1-0 voor en halverwege de tweede helft konden we met twee goals in een vijftal minuten tijd het laken definitief naar ons toetrekken. Zo konden we op een rustige wijze de match uitspelen.”

Vertrouwen en mentaliteit

“Een leuke driepunter zodat we nu voor de drie wedstrijden van de waarheid staan. Iedereen gelooft in een goede afloop want het vertrouwen en de mentaliteit zitten goed. Na die negen op twaalf in onze laatste vier matchen willen we nu ons werk verder afwerken en de komende weken onze concurrenten een hak zetten. Met deze kern zijn we zeker en vast onze plaats in derde nationale waard.”