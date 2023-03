Kenneth Verstegen rijdt Youngster Coast Challenge: “Bij zijwind kan het de hele koers oorlog zijn”

Zowel in Haringe als in Ichtegem moest Verstegen zich verzoenen met de tweede plaats. “In Haringe reed die Noor eens een ronde alleen voorop”, blikt de derdejaarsbelofte uit Beerst even terug. “Zo werd een kopgroep van vijf gevormd. Ik zag dat dit een schoon groepje was. Met Thomas Vercauteren reed ik er naartoe. In de finale haakte Thomas af. Mathias Vanoverberghe sprong, die Noor reageerde, ik ook. Årnes had blijkbaar een extra cartouche op zak. Daags nadien in Ichtegem sprongen de Noor en ik na vijftien kilometer. Alessio De Maere ging mee, maar haakte snel af. We reden 110 kilometer samen in de aanval, maar in de sprint was hij rapper.”

Diep gegaan

Nooit eerder reed Verstegen zo lang in het offensief. “Dat heeft er ingehakt”, geeft hij toe. “Eigenlijk had ik het nodig om nog eens twee keer heel diep te gaan. Om nog wat procentjes te verbeteren. Het zou heel leuk zijn indien ik nu in de Youngster Coast Challenge en Gent-Wevelgem kan bevestigen. Goed zijn in twee kermiskoersen was leuk. Nu hoop ik ook te kunnen meekoersen met de toppers onder de beloften. Twee wedstrijden in eigen streek, twee koersen die me ook moeten liggen.”

Bondgenoten

Vrijdag start de Youngster Coast Challenge om 11 uur aan het Staf Versluyscentrum in Bredene. Iets over halfweg worden de renners over Kemmel- en Rodeberg gestuurd. Veertig kilometer van de finish staat een passage door de Moeren op het routeblad. In Koksijde moeten de renners twee lokale ronden van ongeveer 11 km afhaspelen. Op de Ter Duinenlaan wordt een opvolger gezocht voor de Australiër Jensen Plowright, intussen prof bij Alpecin-Deceuninck. “Bij eventuele zijwind kan het de hele koers oorlog zijn”, weet Verstegen. “Het ziet er naar uit dat de wind na de start op de neus zal staan en bij het terugkeren naar Koksijde in de rug. Er is zeker weer een kans op een spurt. Met een groepje voorop raken is mogelijk, maar dan zal ik bondgenoten genre Alec Segaert, Jonathan Vervenne en Warre Vangheluwe moeten vinden.”

