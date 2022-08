Kenneth Vandesteene in aanloop naar Easykit Youth Cup: “We willen er in Aalter een echt toptoernooi van maken”

Liefhebbers van het betere jeugdvoetbal komen zaterdag in Aalter aan hun trekken. Met de Easykit Youth Cup heeft ons land er een prestigieus voetbaltoernooi voor de U9 bij. Kenneth Vandesteene, jeugdcoach bij Club Brugge, is de bezieler van deze organisatie en met hem hadden we een babbel. Hij mikt duidelijk hoog met dit toernooi.

“Ik kwam met de jeugd van Club Brugge in heel wat landen op mooie internationale jeugdtoernooien en in Aalter wil ik daar een ‘best of’ van maken. We hebben niks aan het toeval over gelaten en ik maak me sterk dat de organisatie af zal zijn.”

Topploegen

Het deelnemersveld is er een om duimen en vingers bij af te likken. Borussia Dortmund topt de affiche, maar er staat nog veel mooie volk op de affiche. “Ik vermoed dat ik om en bij de 60 ploegen contacteerde en daar zaten ook toppers als Barcelona, Atletico Madrid en Manchester City bij, maar de transportkosten zorgden ervoor dat die ploegen voor een eerste organisatie nier haalbaar waren. PSG was wel haalbaar, maar in Frankrijk starten de trainingen voor de jeugd pas in september. Ook Chelsea was lange tijd in de race, maar na de inval van Rusland werd daar de stekker uit getrokken. Maar al bij al hebben we vrij makkelijk het sterke deelnemersveld bij elkaar gekregen. Eerst Club Brugge, STVV en OHL en dan waren FC Keulen en Feyenoord de eerste buitenlandse ploegen om toe te happen. PSV, Schalke 04 en Rapid Wien zijn ook leuke namen en op Anderlecht na is ook de hele Belgische top op de afspraak. Een niet te onderschatten ploeg wordt zeker Genfofte Football Academy. Dat is een gereputeerde Deense voetbalschool.”

Vrouwelijke refs

De Easykit Youth Academy kiest voor de leiding van dit toernooi voor vrouwelijke scheidsrechters. Vandesteene licht deze keuze toe.“Ik las enkele maanden geleden een interview met een vrouwelijke ref die er luidop van droomde om internationale wedstrijden te fluiten. Ik vond dat we als organisatie vrouwen konden aanmoedigen om voor de taak als ref te kiezen. Voetbal Vlaanderen was heel enthousiast over die keuze en ik kon op hun volle medewerking rekenen. De Easykit Youth wil trouwens haar goed hart tonen en stort voor elk doelpunt 1 euro aan ‘Me to You’, een vereniging die zich inzet voor de preventie van leukemie. Op ons toernooi is er ook een wedstrijd tussen de G-ploeg van Eendracht Aalter en die van Jago Sint-Amandsberg.” De bal gaat in Aalter aan het rollen vanaf 10 uur 30 en de finale begint om 16 uur 30.”