Kenneth Vandendriessche pakt brons op WK duatlon: “Minder goede benen dan op EK maand geleden”

De drie duatleten vormden een trio van leiders op de fiets, na afloop van de eerste 10 kilometer lopen. Ze kwamen binnen op amper enkele seconden van elkaar na de 60 kilometer fietsen. De beslissing viel in de afsluitende 10 kilometer lopen, waar Kubo een kleine voorsprong van 11 seconden op Hansen behield om in 2u28.25 te triomferen voor de Deen (2u28.36).

De duatleet uit Ruddervoorde, die vorige maand nog met ruim verschil Europees kampioen werd, moest op dit laatste onderdeel ongeveer 20 seconden toegeven en eindigde 37 seconden achter de winnaar (2u29.02). Guust De Smul uit Asper eindigde als 18de (2u41.54), terwijl Sander Heemeryck (Vilvoorde) wegens pech de race niet volmaakte. “Hoewel ik wel ontgoocheld ben omdat ik niet gewonnen heb, mag ik tevreden zijn met deze derde plaats. De superdag waarop ik had gehoopt, was er gewoon niet en dus was het de hele tijd hard werken om dit resultaat te pakken. Het lopen ging eigenlijk heel hard, vooral op dit parcours met 150 hoogtemeters en kasseien.”

“Eens op de fiets probeerde ik meteen een kloof te slaan, maar voelde ik dat ik niet de benen had van Alsdorf. Ik kon samen met de Deen Hansen wegrijden van de rest, alleen de Slovaak Kubo kwam nog terug”, klinkt het. “Hij ging met een kleine voorsprong in de wisselzone, maar eenmaal uit de wisselzone zaten we allemaal op een zucht van elkaar. De eerste loopronde had ik het moeilijk en moest ik een kloof laten, maar nadien kon ik gelijke tred houden. Versnellen zat er jammer genoeg niet in zodat brons het hoogst haalbare was”, besluit Vandendriessche die binnen dik twee weken aan de start komt van de IronMan van Lanzarote en daar één van zijn hoofddoelen van gemaakt heeft.