Kenneth Vandendriessche neemt voor de eerste keer deel aan het WK Ironman: “Dit is een jongensdroom van me”

TriatlonVoor het eerst in de geschiedenis gespreid over twee dagen, verschijnen vandaag en zaterdag een recordaantal van 164 Belgen aan de start van het WK Ironman in Hawaï. Bij de vrouwen komen er geen Belgische profatleten naar Kona afgezakt, maar bij de mannelijke profs verschijnen zaterdag wel twee debutanten aan de start. Het gebrek aan ervaring kan Kenneth Vandendriessche en Pieter Heemeryck mogelijk parten spelen. Toch mikken beiden op een plek in de top tien.

Het deelnemersveld is in Hawaï is om van te duizelen. Logisch nadat hét event van het jaar drie keer op rij moest geannuleerd worden. Van Belgische zijde is Bart Aertnouts de meest opvallende afwezige, maar op internationaal vlak zijn tweevoudig olympisch kampioen Alistair Brownlee en drievoudig Hawaï-laureaat Jan Frodeno de meest opvallende namen die zaterdag niet aan de start zullen verschijnen. De Duitser Frodeno won in 2019, de laatste editie op Hawaï, nog in een parcoursrecord van ruim onder de 8 uren.

Het gevolg is dat alle ogen gericht zijn op de Noren. Kristian Blummenfelt, de olympische en wereldkampioen korte afstand, is na zijn winst op het WK in St. George dit jaar opnieuw topfavoriet, samen met zijn landgenoot Gustav Iden, de dubbele wereldkampioen Ironman 70.3. Na hen ligt het speelveld eigenlijk open en komen ook onze twee landgenoten in beeld. West-Vlaming Vandendriessche won dit jaar nog de Ironman van Lanzorte. Een wedstrijd die toch gekend staat als de zwaarste triatlon ter wereld.

Vandendriessche voelt zich goed in zijn vel op het zonnige eiland. Het klimaat is er op zijn lijf geschreven. “Hier zijn is een jongensdroom. Dit is de reden waarom ik destijds de overstap maakte van het duatlon (met Europese titels en WK-medailles, red.) naar het triatlon. Hiervoor hebben toppers als Luc en ex-coach Frederik Van Lierde me warm gemaakt”, aldus de Izegemnaar.

Hard gewerkt

Een voormalige duatleet heeft niet de zwemervaring van een triatleet en mogelijk kan dat Vandendriessche zaterdag parten spelen. “Ik heb hier heel hard aan gewerkt en hopelijk werpt dit zijn vruchten af. Als ik op een tijd van 8u15min mik, kom ik normaal rond de top tien uit. Ik zal er alles uit halen wat binnen mijn mogelijkheden behoort, maar ik mag me ook niet opblazen. Niet finishen is geen optie”, aldus Vandendriessche.

Lees ook: meer triatlon