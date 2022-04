Kenneth Vanbilsen na zesde plaats in Scheldeprijs: “Heuvelklassiekers in dienst van Bryan Coquard, Roubaix voor eigen rekening”

Wielrennen profsKenneth Vanbilsen (Cofidis) was één van de drie Limburgers in de kopgroep in de Scheldeprijs. De 31-jarige prof uit Halen pakte de zesde plaats, zijn beste notering van het seizoen. “Zat er meer in? Het was moeilijk, maar ik heb geprobeerd op de kasseien. Zesde is mooi, vooral voor het hoofd. Ik trek met veel goesting naar de Amstel Gold Race. Ja, in dienst van Bryan Coquard. Roubaix is weer voor mij”, zegt Vanbilsen.

Gegokt en gewonnen, toch wat het meeglippen in de vroege ontsnapping betreft. Had Kenneth Vanbilsen woensdag meteen door dat de vroege vlucht meteen de goede was? “Het is altijd wel een beetje gokken, maar we wisten dat er veel wind zou staan en dat een vroege vlucht een goede kans zou maken. Dus hebben we meer dan 100 km noeste arbeid geleverd”, lacht Vanbilsen. “Ja, het was stevig hoor, maar ik had de hele dag een goed gevoel en dan valt het wel mee.”

Tevreden

Vanbilsen probeerde in de finale nog weg te rijden, maar net als de meeste andere vluchters, zat hij toen al door zijn beste krachten heen. “Versnellen op de kasseien lukte nog wel, maar er was niet meteen een gat. Toen Kristoff ging, lukte dat wel. Hoedje af voor zijn prestatie. Het was trouwens niet aan mij om de kloof te dichten. Er waren ploegen met meer renners, maar de conclusie was duidelijk: zowat iedereen zat à bloc. Tevreden met de zesde plaats? Ja, toch wel.”

Knechten

De komende twee koersen verlegt Kenneth Vanbilsen de focus op het knechten. Op een parcours dat toch wel wat verschilt van dat van de Scheldeprijs. “De Amstel Gold Race en de Brabantse Pijl rijd ik in dienst van de ploeg. Bryan Coquard is onze kopman. Hij heeft bewezen dat hij ook op selectieve omlopen zijn mannetje kan staan. Het is inderdaad niet meteen mijn terrein, maar knechten hoort erbij. Daarna is het weer voor mij met Roubaix, een Franse koers voor een Franse ploeg.”

Na Parijs-Roubaix zet Vanbilsen een punt achter zijn voorjaar. Of er voor hem een grote ronde op het programma staat, is nog niet duidelijk. Het is intussen al van 2018 geleden dat hij nog een grote ronde reed. Vanbilsen reed toen de Vuelta. Zijn enige Tour-deelname dateert al van 2015 toen hij opviel door lange tijd op kop te rijden tijdens de slotrit op de Champs-Élysées.