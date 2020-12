Kenneth Van Compernolle moet toekijken: “Weten niet waar we staan, die onzekerheid knaagt”

“Het is vooral de onwetendheid over wat de toekomst brengt die knaagt”, benadrukt Van Compernolle. “Indien de federatie duidelijk zou maken dat er voor mijn categorie deze winter niets meer komt weten we waar we staan. Al zou ik dat natuurlijk erg vinden, maar dan is het duidelijk. Normaal zou ik in deze periode van het seizoen op zoek gaan naar mijn beste vorm. Om mijn conditie te verbeteren heb ik vooral wedstrijden nodig. Veel wedstrijden zelfs. Ik blijf trainen, maar met een iets andere ingesteldheid. Ik hoop dat ze snel zeggen of we deze winter nog kunnen crossen. Verder trainen zonder doel is moeilijk. Ik heb medelijden met al die jongeren die geen competitie kunnen betwisten.”