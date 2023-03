Kenneth Ugoh en sterk City Pirates dwingen leider Hades tot puntendeling (2-2): “Maar we verdienden de zege”

“Die 2-2 is een goed resultaat tegen de leider, maar eigenlijk verdienden we de zege”, zegt Ugoh (20) die zelf scoorde en een assist afleverde. “We hadden het zelf moeten afmaken en dan kijk ik in de eerste plaats naar mezelf. Ik kreeg een aantal kansen waarbij ik beter moest doen. Zonde, want ik wilde meer scoren voor Ibou (Sawaneh red.) die momenteel geblesseerd aan de kant staat. Hij is mijn mentor en heel belangrijk in mijn ontwikkeling. Ik was heel gemotiveerd om me aan hem te tonen. Een goal en een assist zijn in dat opzicht ook niet slecht, maar het had meer mogen en kunnen zijn.”