Kenneth Schuermans en SK Deinze kopje onder op het Lisp: “Niet prettig, tegen RWDM moeten we reageren”

Geen Dylan De Belder, nog steeds geen Mamadou Koné bij Deinze want geblesseerd. En de spelers die de club vorige week haalde – de Braziliaan William De Camargo en de Zwitserse Kosovaar Balaj Liridon – waren niet speelgerechtigd. Wat betekent dat trainer Takahisa op offensief vlak heel weinig mogelijkheden had. Op de bank zaten vooral defensief ingestelde pionnen plus de jeugdspelers Ali Jamal en Andreas Spegelaere.

Twintig goeie minuten

Toch kende Deinze een heel goeie start. Na een drietal kansen kon Jellert Van Landschoot (20’) de score openen. Vier minuten later hingen de bordjes in evenwicht. Rocha dook in de rug van Schuermans en stelde gelijk. Van dan af luwde het offensief van Deinze. Net voor de rust beging Jannes Vansteenkiste, die op linksachter de voorkeur kreeg op Christophe Janssens, een strafschopfout. Van Acker zette de elfmeter om. De kapitein van Lierse dreef de bonus op (68’) en Rocha (82’) legde de eindstand vast. In de tweede helft maakte Deinze, met de laatste 25 minuten centrale verdediger Prychynenko in de spits, weinig klaar. Aanvoerder Kenneth Schuermans had zich z’n tijdelijke terugkeer naar het Lisp helemaal anders voorgesteld.

Analyse noodzakelijk

“Niet prettig”, vertelde hij. “Nochtans waren we heel goed gestart en hadden we twee, drie keer kunnen scoren. We stonden te gemakkelijk de gelijkmaker toe. Ondanks dat onze eerste 45 minuten goed waren, keken we halfweg toch tegen een achterstand aan. Wat we na de pauze niet meer konden rechttrekken. Twee van de vier tegengoals slikten we op corner, één op penalty. Dit moeten we de volgende dagen goed analyseren. Na deze 4-1 is thuis tegen RWDM een reactie nodig.”

Trainer Takahisa hoopt dat hij zondag (aftrap 20 uur) op offensief vlak meer armslag krijgt. “Zoals we hier de eerste 45 minuten speelden, zo willen we altijd voetballen”, benadrukte de Japanner. “Na de pauze werden de spelers precies moe. Door de talrijke letsels in het offensieve compartiment was het moeilijk om iets te doen. Dankzij het aanwerven van De Camargo en Liridon zullen we meer variatie in ons spel kunnen steken.”

