Kenneth Leemans en KFC Eppegem op puntenjacht in Drongen: “Manier waarop maakt totaal niet uit gezien onze positie”

“Met Drongen treffen we terug een nieuwkomer in de reeks”, opent de Eppegemse goalie. “Veel kan ik over hen dus nog niet vertellen omdat we er geen historie tegen hebben. Moeilijk in te schatten dus, maar het is wel al gebleken dat de vele nieuwe ploegen in deze reeks niet te onderschatten zijn. Dat hebben we de voorbije weken zelf ook al mogen ondervinden.

Zelf pakte Eppegem tot dusver slechts vijf punten, telkens uit een gelijkspel. De voorbije vijf matchen gebeurde dat zelfs vier keer. Het verloor dus de voorbije weken maar één wedstrijd: “Dat is niet slecht, maar aan de andere kant schieten we daar heel weinig mee op”, pikt Leemans in. “Het is misschien raar om te zeggen maar van die vijf wedstrijden hadden we er beter twee verloren en drie gewonnen. Dan zag onze positie in de stand er helemaal anders uit.”

Moeilijkste leek gedaan

“De voorbije twee thuismatchen waren ondanks hetzelfde resultaat wel verschillend qua gevoel. Tegen Hamme was die 1-1 absoluut een gewonnen punt voor ons. Vorige week tegen Grotenberge had er meer ingezeten. Al moet ik toegeven dat die match ook in ons nadeel had kunnen uitdraaien. Zo stopte ik bijvoorbeeld een elfmeter bij een 1-1 tussenstand. En dat is jammer dat we het onszelf zo moeilijk maken want in die twee matchen kwamen we telkens op voorsprong. Het moeilijkste leek dus eigenlijk al gedaan. Maar dan ontbreekt het ons soms wat aan volwassenheid en maturiteit om die match ook helemaal naar ons toe te trekken. Dat is toch een stap die we nog meer moeten zetten. Dat we een voorsprong met vertrouwen weten vast te houden in plaats van het onszelf nodeloos moeilijk te maken.”

Daden

En dan zou die eerste zege weleens realiteit kunnen worden?: “We zeggen al weken tegen elkaar dat die eerste zege niet lang meer mag uitblijven, maar het is aan ons om die woorden ook effectief in daden om te zetten. Het duurt nu al wel echt lang. Hopelijk lukt het dit weekend tegen Drongen. De manier waarop maakt mij eigenlijk totaal niet uit gezien onze positie. Of het nu met slecht voetbal is of met goed voetbal, het zijn de punten die finaal nog altijd de doorslag geven.”