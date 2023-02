Kenneth Laurent met Erpe-Mere United onderuit op Cercle Brugge: “Niet spelen is erger dan verliezen”

Erpe-Mere United maakt dit weekend weinig kans op puntengewin tegen de belofte van Cercle Brugge. Kenneth Laurent analyseert de match. “Op zich waren we goed begonnen en hadden we aanvallende intenties. Na nauwelijks tien minuten kregen we echter al het deksel op de neus. Na handspel wees de scheidsrechter naar de stip. Het gevolg was dat we onmiddellijk op achtervolgen waren aangewezen en daar wringt het schoentje dit seizoen. Al te vaak gaan de kopjes naar beneden, eens we op achterstand komen.”

Eendracht Aalst

Volgend weekend mag Kenneth Laurent een citytrip boeken of naar een wafelenbak van de jeugdbeweging gaan. De burgemeester geeft geen toelating om de thuiswedstrijd tegen Eendracht Aalst te laten doorgaan. Het blijft de gemoederen beroeren bij United. Kenneth Laurent bevestigt. “Het is voor dergelijke topaffiches dat we trainen. Lokeren en Eendracht Aalst zijn risicomatchen. Drie van de vier duels werden afgewerkt zonder ook maar één probleem. Thuis tegen Aalst aantreden wordt plots onoverkomelijk. Op die manier worden we belachelijk gemaakt. Zelfs zonder publiek mag het niet. Ik begrijp niet waar het risico dan zit. Niet spelen is erger dan verliezen.”

Tweejarig contract

Hoe heeft Kenneth Laurent het seizoen tot nu toe beleefd? “Toen ik bij United tekende was dat met derde nationale in het hoofd. Het werd plots toch tweede nationale. Dat was een onverwachte meevaller. Ik wist dat het lastig zou worden, maar dacht toch dat we in aanmerking zouden komen voor de tiende of elfde plaats. Ik geloofde in de kwaliteiten van de spelersgroep en doe dat nog altijd. Ik tekende een tweejarig contract. Er waren clausules, maar die werden niet gebruikt. Ik zie dat er gewerkt wordt aan een nieuwe en strijdvaardige ploeg en wil meestappen in dat verhaal. De conclusie is dus dat ik zonder morren blijf.”

Ploegen en doelpunten

Brugge: Langenbick, Espinoza, Ximines (61' El Bahri), Ackx, Vandemaele, Coens, Lucker (61' Vervaecke), De Schepper, Lietaert (76' Bouhadi), Vanackere en Martlé.

Erpe-Mere: Godijn, Delmoitié, Van Der Haegen (59' Uyttenhove), Laurent, Piers, Kabera, Thibaut (86' Zikhali), Cuyvers, Vinck, Callebaut en Mulume.

Doelpunten: 8' Vanackere (1-0, strafschop), 54' Espinoza (2-0) en 74' Ackx (3-0).