Kenneth Laurent mag eerste keer feesten met Erpe-Mere United: “Deze zege komt op een goed moment”

Statistieken zijn wonderbaarlijke gegevens. Het is bijvoorbeeld een officieel gegeven dat Kenneth Laurent vijftig procent van alle doelpunten van Erpe-Mere United voor zijn rekening neemt. Het is even officieel dat United tegen Torhout de doelpuntenproductie verdubbeld heeft. Wiskundigen zijn wellicht al de rekening aan het maken. Kenneth Laurent lacht. “Met cijfers kan je inderdaad alles bewijzen. Je kunt ook simpel stellen dat Erpe-Mere dit seizoen nog maar vier keer scoorde. Dat is te weinig. Toch is er na dit weekend sprake van grote opluchting. Deze zege komt op een goed moment.”

Verdiende winst

Volgens de aanvaller van United was die eerste overwinning ook terecht. “De voorbije weken waren we enkele keren dicht bij een eerste driepunter. Telkens was er wel iets dat fout liep. Vooral tegen Gullegem konden we al eerder aanspraak maken op de zege. Toen kropen we in de slotfase terug en kregen we in blessuretijd het deksel op de neus. Tegen Torhout dreigde even hetzelfde scenario en dat zou onverdiend zijn geweest. We kregen meerdere goede kansen en voetballend waren we beter. De bezoekers hadden veel gestalte in huis en dreigden met lange ballen. In het laatste kwartier pakten ze uit met powerplay. Toen was het wel even pompen of verzuipen. Uiteraard vond ik het leuk dat ik uiteindelijk matchwinnaar bleek te zijn. Ik kon een voorzet van De Kegel één keer controleren en dan met de volle wreef binnenschieten.”