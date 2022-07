Kenneth Laurent (Erpe-Mere United) scoorde eerste doelpunt in nieuwe campagne: “Ik kijk naar de middenmoot”

De ‘trofee’ voor eerste doelpuntenmaker van het seizoen gaat dit jaar bij Erpe-Mere United naar Kenneth Laurent. De vinnige flankspeler liet in de geboden speelminuten tegen Borsbeke alvast een goede indruk na. “Veel belang heeft het niet, maar het is altijd tof als je in je eerste wedstrijd voor een nieuwe club meteen kunt scoren. Mijn jeugdopleiding kreeg ik bij Dender. Daar mocht ik op mijn zeventiende proeven van de eerste ploeg. Nadien volgden één seizoen bij OHL en ééntje bij RWDM. Met de Brusselaars speelden we kampioen in derde amateur. Van RWDM ging het naar Londerzeel. Daar scheurde ik in mijn eerste jaargang de kruisbanden. Alles kwam goed. De laatste twee seizoenen bracht ik door bij Wolvertem Merchtem, al werd het eerste jaar overschaduwd door corona.”

Ambitie

Deze zomer belandde Kenneth Laurent bij Erpe-Mere United. “Ik zocht een team met wat meer ambitie. Bij Wolvertem Merchtem was het toch eerder spelen om niet te degraderen dan spelen om op te gaan. Bij Erpe-Mere zag ik wel de drang om hoger te mikken. Dat werd duidelijk in de eindronde. Uiteraard worden de doelstellingen nu bijgesteld. United zal niet spelen om kampioen te worden, maar zit intussen wel in een hogere reeks. Ik vind dat we als nieuwkomer in tweede nationale niet mogen mikken op het behoud, ik kijk naar de middenmoot. United was ook geen onbekende voor mij. Delmoitié, Ricour en Beerens ken ik van mijn tijd bij Dender. Vinck is dan weer persoonlijk een bekende voor mij. Meestal speel ik aanvallend op de linkerflank, maar eventueel kan de trainer me ook op de rechterflank opstellen. Op zich maakt het niet veel uit, als ik dit seizoen maar opnieuw kan scoren en assists uitdelen. In dat opzicht was de match tegen Borsbeke al een goed begin.”