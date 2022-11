Kenneth Kerckhofs (Thes Sport): “Tijd om tegen La Louvière weer aan te knopen met een zege”

La Louvière

“Daarom is het belangrijk om thuis tegen de Wolven weer aan te knopen met een zege”, vervolgt Kerckhofs. “Wat er fout liep in Tienen? De suikerboys spelen hetzelfde systeem als ons en meestal zijn de duels tegen Tienen triestige wedstrijden met weinig kansen. We kregen op een ongelukkige manier een strafschop tegen en in de slotfase slikten we op een tegenaanval een tweede doelpunt. Ach, we moeten ook de hand in eigen boezem steken. In de zone van de waarheid waren we niet creatief genoeg. Als je geen kansen kan afdwingen is het moeilijk om te scoren. Het is dan ook nodig met de komst van La Louvière om weer te acteren zoals de voorbije weken. Ook al staan we met 2 op 9 en zijn dat voor de buitenwereld slechte cijfers. Gezien de tegenstanders krijg je een vertekend beeld over de behaalde puntenoogst. La Louvière is momenteel niet in topvorm en hopelijk kunnen we daarvan profiteren om de drie punten in eigen huis te houden.”