Kenneth Hemeryck (SV De Ruiter): “60 op 63: nog nooit meegemaakt en nog nooit kampioen gespeeld”

Het is een topseizoen voor vierdeprovincialer SV De Ruiter. De laatste jaren ging het serieus bergaf met deze familiale Roeselaarse club maar dit jaar schrijft men op De Ruiter een totaal ander verhaal. Met 60 op 63 en een bonus van 14 punten op eerste achtervolger SV Anzegem B is de kampioen in die reeks zo goed als gekend. De enige vraag die open blijft staan, is wanneer het kampioenenfeestje zal plaatsvinden.

“Door het plotse forfait van SV Anzegem B zal de rangschikking er nu wellicht iets anders uit zien”, weet de 32-jarige Kenneth Hemeryck, nu in Roeselare wonend en aan zijn eerste seizoen bij SV De Ruiter toe. “In elk geval is onze bonus groot genoeg zodat er niemand nog twijfelt dat we straks op die hoogste podiumplaats zullen staan. We zijn immers aan een fantastisch seizoen bezig en de cijfers spreken dan ook boekdelen: 60 op 63 als je de twee gewonnen wedstrijden tegen SV Anzegem B meerekent.”

Met gezonde ambitie gestart

“Vorig seizoen degradeerde SV De Ruiter naar vierde provinciale. Het bestuur stelde een plaats in de linkerkolom voorop en als het eventjes meezat een eindrondeticket. Buiten alle verwachtingen in zijn we echter aan een topseizoen bezig. 60 op 63: nog nooit meegemaakt en nog nooit kampioen gespeeld. Bij de vorige clubs maakte ik al van alles mee: degradatie, eindrondes en promoties maar die hoofdvogel naar beneden halen was nog niet aan mij besteed. Met mijn 32 lentes zal dat kampioenenfeestje dubbel en dik smaken en dat geldt zeker ook voor de club, die de laatste jaren toch heel wat van haar pluimen verloor en er voor koos om terug een gezonde, gezellige en plaatselijke club te worden. Het recept voor ons succes? Met Gregory Werbrouck hebben we een jonge en gedreven trainer en onze kern bestaat uit vooral jonge en enthousiaste spelers, bijgestaan door een ervaren speler in elke linie.”

De trainer gevolgd

“Ik heb ondertussen al een serieus parcours afgelegd”, stelt de diepe spits tot besluit.”Ik speelde elf jaar bij de jeugd van Cercle Brugge, daarna bij de beloften en het fanion van SV Roeselare en SV Diksmuide in de toenmalige vierde klasse. Toen had ik een zwaar verkeersongeval en moest op lager niveau herstarten. Via Handzame en Zarren kwam ik in Passendale terecht, waar Gregory Werbrouck trainer was. Hij kon me overhalen om de overstap naar De Ruiter te maken en dat leek voor beiden een meer dan geslaagde zet.”